sábado, 06 de dezembro de 2025
Fim de ano

Santuário da Babilônia inaugura Natal Iluminado 2025 com missa e programação especial

06 Dez 2025 - 06h12Por Da redação
Santuário da Babilônia decorado para o Natal - Crédito: divulgaçãoSantuário da Babilônia decorado para o Natal - Crédito: divulgação

 

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia dará início neste sábado (6) à quarta edição do Natal Iluminado, evento que já se tornou uma das atrações mais aguardadas da região. A celebração começa com missa às 18h e, logo após, o público poderá acompanhar o acendimento das luzes que irão transformar o espaço em um cenário natalino repleto de brilho, fé e emoção.

Ao longo de todo o mês de dezembro, o santuário será iluminado diariamente até às 21h, proporcionando momentos de contemplação e espiritualidade aos visitantes. Além disso, haverá atrações especiais aos sábados, como a presença do Papai Noel e da Mamãe Noel, personagens temáticos para interagir com as crianças e o trenzinho iluminado, que será disponível para fotos e diversão.

O espaço também contará com praça de alimentação aos sábados, logo após a missa da noite, incentivando a convivência familiar e a permanência dos visitantes no local.

O Santuário convida toda a comunidade a viver uma experiência de fé, esperança e alegria neste tempo especial do ano. A proposta é unir devoção e comemoração natalina em um ambiente acolhedor e religioso, que oferece lazer e espiritualidade para todas as idades.

