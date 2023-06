Santuário da Babilônia celebra Corpus Christi com confecção de tapete e missa

SIGA O SCA NO

Santuário da Babilônia promove confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi - Crédito: divulgação

Nesta quinta-feira (8), o Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia, promove a tradicional apresentação dos tapetes ornamentados de Corpus Christi, para a devoção da passagem com o Santíssimo Sacramento e benção dos fiéis.

Com a iniciativa, desde o ano passado, pelo Reitor Padre Everton Luchesi, busca-se viver essa tradicional espiritualidade, além de aguçar a solidariedade com a campanha do agasalho.

Haverá a Missa campal às 16h30 que contará com a presença do ministério Shalom. Você pode participar da confecção dos tapetes, bem como, mais informações sobre a campanha do agasalho pelo whatsapp 16 936181528.

No local haverá a coleta dos agasalhos, bem como praça de alimentação para os visitantes.

Leia Também