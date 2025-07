Santa Eudóxia recebe a 18º edição da Festa da Laranja com Açúcar neste final de semana

O distrito de Santa Eudóxia, em São Carlos, será palco neste fim de semana, dias 5 e 6 de julho, da 18ª edição da tradicional Festa da Laranja com Açúcar. Realizada em frente à rodoviária do distrito, a festividade promete movimentar a região com uma programação cultural diversificada e atrações para toda a família.

Com expectativa de público superior a 10 mil pessoas, o evento contará com cinco apresentações musicais, barracas de comidas típicas, food trucks e uma ampla exposição de artesanato local. No sábado (05/07), a programação começa às 19h com o show de Zé Fernando. Em seguida, o grupo Defensores da Catira de Santa Eudóxia se apresenta, e a noite será encerrada pela dupla João Pedro e Zé Paulo. No domingo (06/07), também a partir das 19h, sobem ao palco a dupla Rud e Robson, e o encerramento da festa ficará por conta de Durval e Alladin.

Para João Muller, assessor de gabinete do prefeito, o evento cresceu significativamente desde sua criação em 2007, consolidando-se como um dos principais do calendário cultural do município. Ele ressaltou a valorização dos talentos locais: “Três das apresentações de sábado são de artistas de Santa Eudóxia, o que reforça a identidade da festa com a comunidade.” Muller também destacou o simbolismo do nome da festa, que remete à produção agrícola da região, especialmente cana-de-açúcar e laranja, e a relevância cultural do evento como espaço de integração regional.

Além da programação cultural, a Festa da Laranja com Açúcar também oferece oportunidades econômicas. Participantes do programa de Economia Solidária poderão comercializar seus produtos durante o evento. “Essa é uma chance de gerar renda e fortalecer a economia local, além de promover o trabalho de pequenos empreendedores”, acrescentou Muller.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, reforçou o convite à população de São Carlos e região para prestigiar a festa. “Preparamos uma programação musical diversificada e atrações para todos os públicos. A festa é uma importante ação cultural que fortalece não só Santa Eudóxia, mas todo o município”, afirmou.

A realização do evento é da Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apoio de emendas parlamentares dos vereadores André Rebello, Cidinha do Oncológico, Bruno Zancheta, Dé Alvim, Elton Carvalho, Lucão Fernandes, Fábio Zanchin, Sérgio Rocha, Djalma Nery, Marquinho Amaral e Malabim, que garantem a infraestrutura e qualidade da festa.

