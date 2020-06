Santa Casa divulga balanço de live gospel

A Live Gospel, realizada na última terça-feira, dia 9 de junho e transmitida pelo Facebook da Santa Casa, foi acompanhada por 11 mil internautas. A live foi compartilhada 141 vezes.

A apresentação feita por membros de várias igrejas evangélicas de São Carlos durou pouco mais de 1 hora. Além da quantidade de visualizações, mais uma vez o engajamento da comunidade vai ajudar o hospital no enfrentamento da pandemia. Durante a live, foram feitas várias doações, num total de R$ 5.430,00.

“Foi uma noite incrível, em que reunimos os amigos em um momento de adoração a Deus, que foi também um espaço para a solidariedade. A quantidade de pessoas ao vivo, e ao final a quantidade de visualizações me surpreendeu. Agradecemos demais todo mundo que contribuiu. E minha gratidão a todos que participaram desse momento com a gente: ao pastor da igreja Conviver que cedeu o espaço e a estrutura para realização do evento, aos técnicos de mídia, de som, aos cantores, aos músicos e ao Palhaço Quadrado, que abraçaram a ideia”, conta David Marques Francisco Garcia, analista contábil júnior na Santa Casa, que teve a ideia de organizar a live.

Com esse valor, vai ser possível comprar máscaras N-95, caixas de luvas e aventais descartáveis e ajudar na proteção dos profissionais de saúde no atendimento aos pacientes com suspeita de Coronavírus.

“Essa preocupação com os profissionais de saúde, essa valorização do trabalho que o hospital tem feito, é muito importante. A gente tem feito campanhas e ações para envolver a comunidade na nossa batalha para manter a Santa Casa, que é um patrimônio de São Carlos, e enfrentar a pandemia. E esse engajamento da população nos motiva a seguir em frente”, afirma a coordenadora do Setor de Captação de Recursos, Ariellen Guimarães.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também