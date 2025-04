Sandra de Sá faz show no SESC São Carlos nesta quinta-feira, 24

Compartilhar no facebook

Sandra de Sá: artista, abraça a diversidade musical, transitando por diversos ritmos que vão desde a MPB, Soul e Samba até o Funk - Crédito: Reprodução Metrópoles

A cantora Sandra de Sá estará se apresentando no SESC São Carlos nesta quinta-feira, 24 de abril, a partir das 20h, no Ginásio de Eventos, dentro do projeto “SÁ TOUR 2025”, uma celebração musical que transcende fronteiras e promete marcar época.

O show, que leva a assinatura da própria artista, abraça a diversidade musical, transitando por diversos ritmos que vão desde a MPB, Soul e Samba até o Funk.



Ao desfilar pelos clássicos de seu repertório, como “Retratos e Canções”, “Olhos Coloridos”, “Joga Fora” e “Bye Bye Tristeza”, a cantora conduz o público por uma experiência repleta de emoção.

Detentora de uma personalidade marcante e de um timbre de voz singular, Sandra Sá brilhou ao interpretar canções que se transformaram em autênticos hits da música brasileira. Essas músicas não apenas se tornaram parte integrante de sua identidade, mas também oferecem um reflexo vibrante da realidade vivida, apresentando uma visão alegre e otimista.

"Olhos Coloridos" é apenas uma das pérolas que compõem este espetáculo, prometendo uma apresentação que, sem dúvida, se consagrará como mais um sucesso incontestável.

OS preços dos ingressos são os seguintes: R$ 18 (credencial plena); R$ 30 (meia entrada) e R$ 60 (inteira).

