Salve as histÃ³rias do Facebook antes que elas desapareÃ§am â€“ Veja como

As histórias do Facebook são uma ótima maneira de compartilhar momentos com amigos e seguidores. Muitas pessoas as postam regularmente para entreter seus seguidores. Como elas costumam ser bem interessantes, as pessoas querem salvá-las e compartilhá-las com outras pessoas.

No entanto, há dois problemas significativos com as histórias do Facebook. Primeiro, como os status do WhatsApp, elas desaparecem após 24 horas. Segundo, o Facebook não permite que os usuários baixem histórias do Facebook.

Como salvar histórias do Facebook?

Você quer salvar histórias antes que elas desapareçam? Felizmente, algumas dicas e truques fáceis podem ajudar os usuários a salvar essas histórias facilmente. E este blog curto, mas informativo, compartilhará alguns deles.

Método de gravação de tela

Quase todos os dispositivos móveis têm um aplicativo de gravação de tela integrado. Não importa que tipo de dados você queira salvar ou gravar, esses aplicativos podem ajudar. Então, se você não tem nenhum outro método alternativo para salvar histórias do Facebook, esses aplicativos de gravação de tela podem ser seus melhores parceiros.

Para salvar ou gravar uma história do Facebook, abra o aplicativo de gravação de tela e comece a gravar. Após o início, abra o Facebook e clique na história que deseja salvar. Quando a história terminar, pare o processo de gravação e salve o vídeo. Após gravar a história inteira, corte o vídeo e você terá o conto inteiro salvo no seu dispositivo móvel.

Além dos seus dispositivos móveis, você pode salvar as histórias nos seus dispositivos de mesa com a ajuda de um programa de software de gravação de tela.

Prós da gravação de tela

Fácil de usar

Nenhum software adicional necessário

Nenhum login necessário

Captura de tela inteira

Contras da gravação de tela

Qualidade inferior

Tamanhos de arquivo grandes

Problemas de qualidade de áudio

Edição necessária

Baixadores de vídeos do Facebook baseados na Web

Se você quiser salvar histórias do Facebook em sua qualidade real, você pode usar um downloader de do Facebook online. Um versátil baixar video facebook pode ajudar você a salvar qualquer história publicada por contas públicas. A melhor coisa sobre os baixar story do facebook baseados na web é que a maioria deles é 100% gratuita. Não importa quantas histórias você queira salvar, você não precisa comprar um pacote premium.

Além disso, eles são fáceis de usar para todos. Se você já usou um downloader de vídeo online antes, você não encontrará problemas para baixar histórias com esses downloaders. Depois de abrir um facebook do downloader baseado na web, você entenderá imediatamente todo o processo de download.

Por fim, esses downloaders são adequados para todos. Como são soluções baseadas na web, você pode acessá-las com qualquer dispositivo. Se você tem um dispositivo móvel ou um sistema de desktop, você pode acessar e usar facilmente baixar video do facebook sempre que quiser.

Prós dos downloaders baseados na web

Não requer instalação

Fácil de usar

Compatível com todos os dispositivos

Grátis para usar

Contras dos downloaders baseados na web

Anúncios

Aplicativos móveis

Você pode usar aplicativos móveis se for um usuário móvel e quiser uma experiência de download de vídeo perfeita. Você pode encontrar facilmente muitos aplicativos de download de vídeo na App Store e Play Store. A maioria desses aplicativos é confiável e pode ajudar você a salvar quase todos os tipos de vídeo de plataformas de compartilhamento de vídeo e mídia social bem conhecidas. Esses aplicativos salvam uma história do Facebook, reel ou outro vídeo.

Assim como os downloaders baseados na web, a maioria desses aplicativos é gratuita. No entanto, eles mostram alguns anúncios que você pode parar comprando o pacote premium. Além disso, você não precisa pagar nada para baixar vídeos. No entanto, há um problema significativo com esse método. Você só pode usá-los em seus dispositivos móveis.

Prós dos aplicativos móveis

Várias opções de qualidade

Interface simples

Fácil de usar

Contras dos aplicativos móveis

Instalação necessária

Muitos anúncios

Software de download de vídeo

Este método é excelente se você usa o Facebook em um dispositivo de mesa. Um programa avançado de download de vídeo pode ajudar você a salvar vídeos de qualquer plataforma, incluindo Facebook, YouTube, X, Instagram, Reddit, etc.

Com um software de download rico em recursos, você pode baixar histórias do Facebook com apenas um clique. Devido à facilidade de uso, muitos preferem programas de download de vídeo a qualquer outro método.

No entanto, nem todos os softwares de download de vídeo são gratuitos. Embora alguns forneçam uma versão de teste por tempo limitado, os usuários devem comprar uma licença para continuar a usá-los.

Prós do software de download de vídeo

Muitas opções de qualidade

Rápido e confiável

Suporta dezenas de plataformas

Download de vários arquivos

Contras do software de download de vídeo

Nem todos os programas de software são gratuitos

Preocupações com a segurança

Conclusão

Embora as histórias do Facebook desapareçam após 24 horas, baixá-las não é nada difícil. Se você quiser salvar uma história do Facebook, você tem muitas opções. No entanto, cada uma delas tem seus prós e contras. Analise suas necessidades e escolha o método que mais lhe convém.