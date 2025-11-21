(16) 99963-6036
Salesianos promovem Chá Beneficente com show de prêmios no dia 3 de dezembro

19 Nov 2025 - 13h47Por Jessica Carvalho R.
Salesianos São Carlos - Crédito: reprodução/GoogleSalesianos São Carlos - Crédito: reprodução/Google

O Salesianos São Carlos realiza no próximo dia 3 de dezembro, a partir das 14h, um Chá Beneficente com show de prêmios aberto à comunidade. O evento acontecerá na sede da instituição, localizada na Rua Padre Teixeira, nº 3649, Vila Nery.

Com o valor de R$ 15,00, os participantes terão direito a quatro rodadas de prêmios, além de desfrutar de um agradável momento de confraternização, doces, salgados e outras atrações preparadas pela organização.

A ação tem caráter solidário e visa arrecadar recursos para atividades desenvolvidas pela instituição salesiana. Durante a tarde, serão distribuídos brindes e realizadas dinâmicas especiais voltadas ao público participante.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones: (16) 2107-3300 ou (16) 99438-0219.

