Data definida

Saiba quando a Caravana de Natal da Coca-Cola vai passar por São Carlos

12 Nov 2025 - 15h30Por Da redação
Caravana de Natal Coca-Cola encantou os são-carlenses - Crédito: Maycon MaximinoCaravana de Natal Coca-Cola encantou os são-carlenses - Crédito: Maycon Maximino

A magia do Natal vai tomar conta das ruas de São Carlos no dia 14 de dezembro (domingo), com a chegada da Caravana de Natal da Coca-Cola. De acordo com o site oficial do evento, a saída está prevista para as 19h, no Shopping Iguatemi São Carlos.

A caravana contará com um trio elétrico, três caminhões baú decorados com luzes natalinas, um caminhão com o Papai Noel e uma van de apoio. O trajeto deve durar cerca de três horas, percorrendo diferentes pontos da cidade e levando o espírito natalino a famílias e crianças.

 

Últimas Notícias