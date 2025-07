Saiba mais sobre o Ranch Sorting, modalidade que será disputada no 4º Top Ranch

Crédito: reprodução

A cidade de São Carlos será palco, a partir desta sexta-feira (1º), da quarta edição do Top Ranch, evento equestre que promete movimentar a região com diversas atrações e competições, entre elas a aguardada prova de Ranch Sorting, que acontece no domingo (03/08), a partir das 8h, no Centro Municipal de Atividades Equestres “Vereador Paraná”, na Estrada do Broa, ao lado do CEMOSAR.

O Ranch Sorting, modalidade que exige habilidade e entrosamento entre cavaleiros e animais, contará com disputas nas categorias Incentivo, Principiante e Aberta/Amador. As finais serão definidas com base na soma dos tempos obtidos nas classificatórias e na grande final, premiando as melhores duplas em cada categoria, incluindo reconhecimento para a melhor dupla feminina e a melhor dupla Amador Light.

As provas terão regras rígidas para garantir a segurança e a qualidade técnica do evento. Será proibido o uso de reios ou outros equipamentos inadequados, e todos os animais deverão passar por inspeção veterinária e apresentar exames e documentação obrigatória (AIE, vacinação e GTA). O evento também contará com plantão veterinário especializado durante os três dias de programação, com atendimento dos profissionais Dr. Fábio Chignoli (Odontologia, Reprodução e Clínica Equina) e Dra. Amanda Lima.

Entre outras exigências, os competidores devem utilizar traje western completo, respeitar os limites de passadas por categoria e seguir à risca o regulamento do evento. Estão proibidas instalações de piquetes no recinto — os animais que permanecerem durante a noite devem estar em baias, com locação no valor de R$ 200 por animal.

