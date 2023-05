Saiba em qual época do ano é bom de conhecer o Jalapão, de acordo com a agência Diego Tour

Crédito da foto: Reprodução. -

Qual a melhor época do ano para ir ao Jalapão

A verdade é que os turistas podem ir em qualquer época do ano para o parque do Jalapão. Contudo, existem alguns meses que são marcados pela presença das chuvas, que podem trazer muito barro para os lagos e fervedouros.

Nesse sentido, é interessante evitar essas épocas e optar pelos períodos de seca, onde será possível aproveitar toda a beleza da natureza do Jalapão, incluindo as dunas, cachoeiras e fervedouros.

A melhor época para fazer a viagem, de acordo com a Diego Tour, é entre os meses de maio a julho, porém, a temporada de seca só acaba no mês de setembro. Dessa forma, durante esse período, o parque está mantendo suas cores verdes e conta com uma umidade bem mais alta.

Além disso, vale destacar que na época da seca é mais provável encontrar os animais típicos da região, como arara azul, arara vermelha, capivara, ariranha, raposa grande, lobo-guará, entre diversos outros.

Para quem deseja evitar as chuvas, é fundamental fugir dos meses entre outubro e março, com destaque para janeiro, onde a pluviosidade é maior. Durante esses períodos, a natureza local fica desfavorecida e pode desapontar os turistas.

No entanto, para quem deseja viajar sem assistência de uma agência de viagem, a época das chuvas pode ser mais confortável. Afinal, as estradas ficam endurecidas, facilitando a vida de quem não tem muita experiência com veículos do tipo 4x4.

Qual é a melhor época do ano para economizar no Jalapão

Como o roteiro do Jalapão engloba muitos percursos e atrações, é de se esperar que essa viagem tire um bom dinheiro do bolso dos turistas. Contudo, isso não quer dizer que esse passeio vai ser caro. Afinal, com as dicas da Diego Tour, é possível economizar até no destino mais luxuoso.

Para quem pretende ir ao Jalapão em épocas mais econômicas, uma dica é evitar os feriados prolongados e épocas em que a concentração turística é maior. Além de economizar, o viajante também evita pegar filas para visitar as atrações.

Outra dica aqui é fazer uma boa pesquisa antes de comprar qualquer pacote de viagem. Isso porque existem muitas opções dentro do mercado, que oferecem preços mais econômicos dependendo da demanda.

Ademais, também existe a opção de contratar os serviços de uma agência de viagens, que pode incluir todos os tópicos necessários do passeio, como transporte e alimentação. Se você pesquisar bem, essa alternativa pode ser mais econômica.

Quando não ir ao Jalapão

Como já colocado, é sempre bom evitar a época das chuvas quando se pensa em viajar ao parque do Jalapão. Além desses períodos, é interessante marcar o passeio longe de finais de semana ou feriados prolongados.

Em datas como essa, o turista terá que enfrentar filas enormes nas principais atrações turísticas da região, o que pode ser ruim para a sua experiência. Para ir aos fervedouros (Buriti, Buritizinho, Bela Vista, etc), por exemplo, é preciso esperar mais de uma hora, sendo que o turista só pode ficar 15 minutos na água.

Além disso, é importante evitar a alta temporada, final de ano e férias de julho. Afinal, durante esses períodos há uma maior concentração de pessoas, sem falar dos preços que podem aumentar bastante.

Levando isso em consideração, os turistas terão uma melhor experiência se evitarem esses períodos. Para conseguir se planejar e pegar uma boa época, é interessante pesquisar e escolher uma data que lhe agrade.

Dicas para aproveitar o Jalapão

Seja qual for a época do passeio, o turista ficará encantado com todas as atrações disponíveis no parque do Jalapão. Como as alternativas são variadas, existe a possibilidade de agradar qualquer tipo de viajante.

Algumas dicas da Diego Tour para aproveitar o Jalapão, mesmo em épocas de chuva, são as seguintes:

Alugue um carro 4x4 para enfrentar as estradas;

Contrate um guia especializado na região;

Escolha uma boa pousada para descansar;

Tire um dia para apreciar o pôr do sol.

Além destas, é interessante ficar atento às melhores atrações do Jalapão. A seguir, confira quais são elas de acordo com a Diego Tour.

Melhores atrações do Jalapão

Além de contar com um lindo pôr do sol, o Jalapão também abriga diversas outras atrações que podem encantar qualquer turista. Como são muitas, é interessante criar um roteiro e saber exatamente para onde vai antes mesmo de fazer a viagem.

Com esse planejamento prévio, você consegue evitar filas e ainda prevê quanto vai gastar em cada passeio. Dentre as melhores atrações do parque do Jalapão, segundo a Diego Tour, estão:

Lagoa do Japonês (R$ 25);

Cachoeira da Formiga (R$ 20);

Pedra Furada (R$ 25);

Trilha da Pedra Furada (R$ 50);

Praia Coração do Jalapão (R$ 10);

Trilha da Serra do Espírito Santo (R$ 150).

Vale lembrar que os preços podem mudar conforme a época do ano e o guia escolhido pelo turista. No caso das trilhas, por exemplo, são os guias e as agências que escolhem seus preços, podendo ser mais ou menos do que R$ 150.

Além dos destinos já listados, os fervedouros e as dunas são outras atrações que não podem ficar de fora do seu roteiro. Inclusive, vale destacar que não precisa pagar para entrar nas dunas, mas é necessário fazer um agendamento com um guia credenciado.

O que levar para o Jalapão

Existem muitos itens que podem ser essenciais na sua viagem ao Jalapão. Além de peças como roupas confortáveis, protetor solar e calçados para caminhada, é preciso ficar atento aos itens que se fazem necessários nos passeios.

Para aproveitar os fervedouros e cachoeiras, por exemplo, é essencial levar repelentes e roupas de banho. Para quem deseja fazer rifting, também é importante colocar calçados adequados para a prática, uma vez que o aluguel pode ser caro.

