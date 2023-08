Sábado tem apresentação do palhaço Bisnaguinha na praça do Mercadão

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida realiza neste sábado, 26, na Praça do Mercado Municipal “Maria Aparecida Resitano”, das 9h às 12h, um grande show com o palhaço cadeirante Bisnaguinha. O evento faz parte da programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.

Profissional no ramo de eventos há 20 anos, ator, comediante e primeiro palhaço cadeirante do país, Bisnaguinha realiza trabalhos em eventos particulares e públicos, promovendo e levando a mais alta animação profissional ao mercado de festas.

Palhaço no Hospital Albert Einstein, doutor em criação com design em balões, foi premiado algumas vezes como artista do ano no Brasil no segmento de animador em eventos.

Bisnaguinha vem com muitas atividades lúdicas e recreativas para crianças e adultos na praça do Mercado Municipal, além do palhaço outras atrações estão programadas como pintura facial, escultura de balões e passeio no trenzinho azul para divertir a criançada, além de distribuição de pipoca e algodão doce.

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, instituída pela Lei nº 13.585/2.017, tem como objetivo o desenvolvimento de conteúdos para conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão social desse segmento populacional e combater o preconceito e a discriminação.

Confira a programação completa da Semana em São Carlos:

DIA 28 (segunda-feira)

19h30 - Show de talentos com alunos e funcionários do Instituto ACORDE;

Local – Teatro Municipal Alderico Vieira Perdigão.

DIA 29 (terça-feira)

10h - Inauguração da academia adaptada com seis aparelhos instalada com recursos do Programa Cidade Acessível do Governo do Estado;

Local – Região do SESC São Carlos.

Todas as atividades são gratuitas e abertas a população. Outras informações podem ser adquiridas pelo telefone (16) 3306-8523 ou pelo site da Prefeitura Municipal de São Carlos no www.saocarlos.sp.gov.br.

Leia Também