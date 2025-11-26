Rumo divulga calendário do Trem de Natal; confira

Trem iluminado Rumo - Crédito: Divulgação

A época mais iluminada do ano está chegando e, entre os dias 2 e 21 de dezembro, o Rumo ao Natal levará mais uma vez o espetáculo do Trem de Natal a diversas cidades do interior paulista. Na região, São Carlos, Ibaté e Itirapina já se preparam para receber o comboio iluminado em suas datas oficiais de passagem.

Em São Carlos, o trem chega no dia 11 de dezembro, quando encerra o percurso iniciado em Araraquara e passa por Tutóia e Ibaté antes de atingir o município.

Já Itirapina será contemplada no dia 13 de dezembro, integrando o trajeto iniciado em Dois Córregos e passando ainda por Torrinha e Brotas antes de finalizar no município.

Com grande público esperado nas três cidades, a organização reforça a importância da segurança durante o evento. Moradores são orientados a manter distância mínima de 15 metros dos trilhos antes, durante e após a passagem, evitando se aproximar das locomotivas e vagões, mesmo quando parados. A atenção com as crianças deve ser redobrada, assim como com os pets, que precisam ser mantidos sob controle devido ao movimento e ao barulho.

O registro de fotos e vídeos também merece cuidado. As tradicionais selfies com o Trem de Natal devem ser feitas apenas em locais seguros, longe da linha férrea e sem ultrapassar os limites definidos pela equipe de apoio. Profissionais estarão presentes ao longo do trajeto para orientar o público, e suas recomendações devem ser seguidas para garantir uma experiência tranquila.

Data Cidade Horário Local Percurso / Cidades Atendidas Atração 03/dez Santa Fé do Sul 19h Av. Ferroviária, 549-657 Santa Fé do Sul, Três Fronteiras, Santana da Ponte Pensa, Santa Salete, Urânia e Jales (final de percurso) Circulação Iluminada 04/dez Jales 19h Av. Jânio Quadros - Centro Jales, Estrela D'Oeste, Fernandópolis, Meridiano, Valentim Gentil e Votuporanga (final de percurso) Circulação Iluminada 05/dez Votuporanga 19h R. da Estação, 139 Simonsen, Roseira, Cosmorama, Ecatu, Engenheiro Balduino, Bálsamo e Mirassol Circulação Iluminada 06/dez São José do Rio Preto 19h Estação Ferroviária -R. Dr. Coutinho Cavalcanti, 34 - Circulação Iluminada + Show Derico e 4teto 07/dez São José do Rio Preto 19h R. Dr. Coutinho Cavalcanti, 34 Engenheiro Schmitt, Cedral, Uchoa, Catiguá, Catanduva, Pindorama e Santa Adélia (final de percurso) Circulação Iluminada 08/dez Santa Adélia 18h Av. Dr. Joaquim de Abreu Sampaio Vidal, 708 Santa Adélia, Cândido Rodrigues, Taquaritinga, Santa Ernestina, Dobrada, Matão, Silvânia e Bueno de Andrada Circulação Iluminada 09/dez Guatapará 18h30 R. José Linares Neto, 686 Guatapará, Rincão, Santa Lúcia e Américo Brasiliense Circulação Iluminada 10/dez Araraquara 19h Antônia Camargo Oliveira, 1181 - Circulação Iluminada + Show Derico e 4teto 11/dez Araraquara 18h30 Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira, 1181 Araraquara, Tutóia, Ibaté e São Carlos (final de percurso) Circulação Iluminada 12/dez Pederneiras 19h Av. Paulista, 141 - Vila Camillo Razuk Pederneiras, Potunduva, Jaú, Dois Córregos (final de percurso) Circulação Iluminada 13/dez Dois Córregos 19h Estação Ferroviária Dois Córregos, Torrinha, Brotas, Itirapina (final de percurso) Circulação Iluminada 13/dez Torrinha 19h R. Marquês, 135-283 - CirculaçãoIluminada + Show Derico e 4teto 14/dez Rio Claro 19h Casa do Papai Noel – Rua 1 – Av. 5 - Circulação Iluminada + Show Derico e 4teto 15/dez Rio Claro 19h Av. 8 A, 5 – Cidade Nova Rio Claro, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Limeira e Americana (final de percurso) Circulação Iluminada 15/dez Santos 19h Av. Antônio Prado – Parque Valongo - Circulação Iluminada + Show Derico e 4teto 16/dez Americana 19h Av. Dr. Antônio Lobo, 216 Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Indaiatuba, Salto e Itu Circulação Iluminada 17/dez Itu 19h Av. Primavera, 765 – Progresso Itu, Mairinque, São Roque, Canguera Circulação Iluminada 18/dez Canguera 19h Rua Amaro Godinho, 1022 Canguera, Caucaia do Alto, Embu Guaçu, Bairro do Cipó, Eng. Marsilac Circulação Iluminada 20/dez Campinas 18h Praça Mal. Floriano Peixoto Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira e Jundiaí Circulação Iluminada 20/dez Louveira 19h Estação Ferroviária –Rua 21 de Março, 35 - Circulação Iluminada + Show Derico e 4teto 21/dez Jundiaí 17h Estação Jundiaí (CPTM) – Praça Mauá Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras e São Paulo Circulação Iluminada 21/dez São Paulo 19h Estação da Luz (CPTM) – Praça da Luz, 1 São Paulo, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano e Mogi das Cruzes Circulação Iluminada 21/dez Mogi das Cruzes 21h30 Praça Sacadura Cabral – Centro Mogi das Cruzes e Guararema Circulação Iluminada

