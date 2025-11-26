Rumo divulga calendário do Trem de Natal; confira

A época mais iluminada do ano está chegando e, entre os dias 2 e 21 de dezembro, o Rumo ao Natal levará mais uma vez o espetáculo do Trem de Natal a diversas cidades do interior paulista. Na região, São Carlos, Ibaté e Itirapina já se preparam para receber o comboio iluminado em suas datas oficiais de passagem.
Em São Carlos, o trem chega no dia 11 de dezembro, quando encerra o percurso iniciado em Araraquara e passa por Tutóia e Ibaté antes de atingir o município.
Já Itirapina será contemplada no dia 13 de dezembro, integrando o trajeto iniciado em Dois Córregos e passando ainda por Torrinha e Brotas antes de finalizar no município.
Com grande público esperado nas três cidades, a organização reforça a importância da segurança durante o evento. Moradores são orientados a manter distância mínima de 15 metros dos trilhos antes, durante e após a passagem, evitando se aproximar das locomotivas e vagões, mesmo quando parados. A atenção com as crianças deve ser redobrada, assim como com os pets, que precisam ser mantidos sob controle devido ao movimento e ao barulho.
O registro de fotos e vídeos também merece cuidado. As tradicionais selfies com o Trem de Natal devem ser feitas apenas em locais seguros, longe da linha férrea e sem ultrapassar os limites definidos pela equipe de apoio. Profissionais estarão presentes ao longo do trajeto para orientar o público, e suas recomendações devem ser seguidas para garantir uma experiência tranquila.
|Data
|Cidade
|Horário
|Local
|Percurso / Cidades Atendidas
|Atração
|03/dez
|Santa Fé do Sul
|19h
|Av. Ferroviária, 549-657
|Santa Fé do Sul, Três Fronteiras, Santana da Ponte Pensa, Santa Salete, Urânia e Jales (final de percurso)
|Circulação Iluminada
|04/dez
|Jales
|19h
|Av. Jânio Quadros - Centro
|Jales, Estrela D'Oeste, Fernandópolis, Meridiano, Valentim Gentil e Votuporanga (final de percurso)
|Circulação Iluminada
|05/dez
|Votuporanga
|19h
|R. da Estação, 139
|Simonsen, Roseira, Cosmorama, Ecatu, Engenheiro Balduino, Bálsamo e Mirassol
|Circulação Iluminada
|06/dez
|São José do Rio Preto
|19h
|Estação Ferroviária -R. Dr. Coutinho Cavalcanti, 34
|-
|Circulação Iluminada + Show Derico e 4teto
|07/dez
|São José do Rio Preto
|19h
|R. Dr. Coutinho Cavalcanti, 34
|Engenheiro Schmitt, Cedral, Uchoa, Catiguá, Catanduva, Pindorama e Santa Adélia (final de percurso)
|Circulação Iluminada
|08/dez
|Santa Adélia
|18h
|Av. Dr. Joaquim de Abreu Sampaio Vidal, 708
|Santa Adélia, Cândido Rodrigues, Taquaritinga, Santa Ernestina, Dobrada, Matão, Silvânia e Bueno de Andrada
|Circulação Iluminada
|09/dez
|Guatapará
|18h30
|R. José Linares Neto, 686
|Guatapará, Rincão, Santa Lúcia e Américo Brasiliense
|Circulação Iluminada
|10/dez
|Araraquara
|19h
|Antônia Camargo Oliveira, 1181
|-
|Circulação Iluminada + Show Derico e 4teto
|11/dez
|Araraquara
|18h30
|Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira, 1181
|Araraquara, Tutóia, Ibaté e São Carlos (final de percurso)
|Circulação Iluminada
|12/dez
|Pederneiras
|19h
|Av. Paulista, 141 - Vila Camillo Razuk
|Pederneiras, Potunduva, Jaú, Dois Córregos (final de percurso)
|Circulação Iluminada
|13/dez
|Dois Córregos
|19h
|Estação Ferroviária
|Dois Córregos, Torrinha, Brotas, Itirapina (final de percurso)
|Circulação Iluminada
|13/dez
|Torrinha
|19h
|R. Marquês, 135-283
|-
|CirculaçãoIluminada + Show Derico e 4teto
|14/dez
|Rio Claro
|19h
|Casa do Papai Noel – Rua 1 – Av. 5
|-
|Circulação Iluminada + Show Derico e 4teto
|15/dez
|Rio Claro
|19h
|Av. 8 A, 5 – Cidade Nova
|Rio Claro, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Limeira e Americana (final de percurso)
|Circulação Iluminada
|15/dez
|Santos
|19h
|Av. Antônio Prado – Parque Valongo
|-
|Circulação Iluminada + Show Derico e 4teto
|16/dez
|Americana
|19h
|Av. Dr. Antônio Lobo, 216
|Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Indaiatuba, Salto e Itu
|Circulação Iluminada
|17/dez
|Itu
|19h
|Av. Primavera, 765 – Progresso
|Itu, Mairinque, São Roque, Canguera
|Circulação Iluminada
|18/dez
|Canguera
|19h
|Rua Amaro Godinho, 1022
|Canguera, Caucaia do Alto, Embu Guaçu, Bairro do Cipó, Eng. Marsilac
|Circulação Iluminada
|20/dez
|Campinas
|18h
|Praça Mal. Floriano Peixoto
|Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira e Jundiaí
|Circulação Iluminada
|20/dez
|Louveira
|19h
|Estação Ferroviária –Rua 21 de Março, 35
|-
|Circulação Iluminada + Show Derico e 4teto
|21/dez
|Jundiaí
|17h
|Estação Jundiaí (CPTM) – Praça Mauá
|Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras e São Paulo
|Circulação Iluminada
|21/dez
|São Paulo
|19h
|Estação da Luz (CPTM) – Praça da Luz, 1
|São Paulo, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano e Mogi das Cruzes
|Circulação Iluminada
|21/dez
|Mogi das Cruzes
|21h30
|Praça Sacadura Cabral – Centro
|Mogi das Cruzes e Guararema
|Circulação Iluminada