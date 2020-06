Roupa Nova & Daniel cantam em homenagem aos apaixonados

Crédito: Divulgação

Nada melhor que uma transmissão ao vivo, no Dia dos Namorados, com o romantismo da banda Roupa Nova e do cantor Daniel juntos. A Força do Amor, nome dado ao encontro dos artistas em referência à uma das músicas da banda, será no dia 12 de junho, às 19h, nos respectivos canais oficiais do YouTube e, além de celebrar a data junto com todos os apaixonados, a live também será destinada a doações para duas instituições: AACD e APAE.

Por meio do aplicativo Mercado Pago será possível fazer doações em dinheiro para ambas as instituições. A AACD aceita também doações de equipamento de proteção individual (EPIs), que podem ser diretamente entregues através do e-mail da instituição: empresaparceira@aacd.org.br. A AACD conta com nove unidades espalhadas pelo país. Já a APAE aceita doações de alimentos, itens de higiene e limpeza, EPIs e demais contribuições de forma física. O presidente nacional da APAE sugere que as entregas sejam feitas diretamente na instituição mais próxima do doador. São atualmente 2215 filiadas pelo Brasil.

A HISTÓRIA DA LIVE

Tudo começou com um convite de Daniel, ao vivo, durante a live que comandou em homenagem ao dia das mães. Na proposta, o cantor pedia que Roupa Nova se juntasse a ele em uma transmissão especial, bem romântica. O retorno não demorou a chegar e os músicos Serginho Herval, Paulinho, Ricardo Feghali, Nando, Cleberson Horsth e Kiko logo aceitaram a junção.

“Poxa, nem posso acreditar que esse sonho vai se tornar realidade na minha vida. Roupa Nova é uma das minhas referências musicais. Fazem parte da minha trilha sonora! Tive a honra de ter eles comigo no meu primeiro projeto solo, arregimentando três canções. Uma delas é Declaração de Amor. E agora poder dividir o palco com eles. Estou muito feliz! Vai ser um momento incrível. Ainda mais no dia dos namorados”, celebra Daniel.

A relação entre Daniel e Roupa Nova existe há anos. O Roupa Nova foi responsável pelo processo de arranjo de três músicas do primeiro trabalho solo de Daniel. Entre os sucessos, uma delas é “Adoro Amar Você”, canção confirmadíssima no repertório da live.

"Para nós será uma honra participar dessa live junto com o Daniel, artista e pessoa que temos muito carinho e admiração. Ainda mais fazendo algo em prol de pessoas que estão precisando muito nesse momento. Será um encontro lindo. Esperamos vocês no dia dos namorados, às 19h", Roupa Nova.

SERVIÇO:

ROUPA NOVA & DANIEL EM HOMENAGEM AOS APAIXONADOS

Dia 12 de junho, sexta-feira, às 19h

Pelos canais oficiais dos músicos no YouTube

