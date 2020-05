Roupa Nova & Daniel cantam em homenagem ao Dia dos Namorados

Crédito: Giu Pera

Mais um anúncio de live que promete aquecer os corações: A Força do Amor Daniel & Roupa Nova se unem, em formato inédito, para embalar os apaixonados, no dia 12 de junho, a partir das 19h, com transmissão ao vivo pelos respectivos canais oficiais dos músicos no YouTube (Daniel e Roupa Nova). A apresentação será em um formato inédito, com uma equipe reduzida que dará suporte à apresentação e adotará medidas de segurança necessárias e recomendadas pelos órgãos de saúde.

Tudo começou com um convite de Daniel, ao vivo, durante a live que comandou em homenagem ao dia das mães. Na proposta, o cantor pedia que Roupa Nova se juntasse a ele em uma transmissão especial, bem romântica. O retorno não demorou a chegar e os músicos Serginho Herval, Paulinho, Ricardo Feghali, Nando, Cleberson Horsth e Kiko logo aceitaram a junção.

“Poxa, nem posso acreditar que esse sonho vai se tornar realidade na minha vida. Roupa Nova é uma das minhas referências musicais. Fazem parte da minha trilha sonora! Tive a honra de ter eles comigo no meu primeiro projeto solo, arregimentando três canções. Uma delas é Declaração de Amor. E agora poder dividir o palco com eles. Estou muito feliz! Vai ser um momento incrível. Ainda mais no dia dos namorados”, celebra Daniel.

A live terá cunho solidário. Roupa Nova e Daniel pretendem arrecadar doações a instituições sociais ao longo da transmissão.

"Para nós será uma honra participar dessa live junto com o Daniel, artista e pessoa que temos muito carinho e admiração. Ainda mais fazendo algo em prol de pessoas que estão precisando muito nesse momento. Será um encontro lindo. Esperamos vocês no dia dos namorados, as 19h." - Roupa Nova

