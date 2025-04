Romance de Carl Sagan terá sua última no Cine Observatório

Crédito: Divulgação

O Cine Observatório exibe pela última vez neste domingo, 27, o filme "Contato", que ficou em cartaz ao longo do mês de abril. O evento é promovido pelo Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP de São Carlos e acontecerá a partir das 16h30.

Sobre o filme: Inspirado no romance "Contato", de Carl Sagan, o filme acompanha a jornada da radioastrônoma Eleanor Arroway, que detecta um sinal enigmático vindo do espaço, sugerindo uma possível mensagem de uma civilização inteligente. Com roteiro co-escrito por Sagan e sua esposa Ann Druyan, a trama entrelaça Ciência, Filosofia e Teologia, explorando questões sobre a origem da vida e o papel do pensamento crítico na busca pela verdade das circunstâncias sociais.

Duração: 2h33

Classificação indicativa: Não recomendado para menores de 14 anos

