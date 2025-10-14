Rodrigo Zanc e Quintetu Tertú apresentam “Entre o Piche e a Piçarra” no Teatro Municipal nesta sexta

Teatro Municipal de São Carlos - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo realiza, nesta sexta-feira (17/10), às 20h, no Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira Perdigão” (Rua 7 de Setembro, 1.735, Centro), o espetáculo “Entre o Piche e a Piçarra”, com o cantor Rodrigo Zanc e o Quintetu Tertú. A apresentação é gratuita.

O projeto nasce do encontro entre dois universos sonoros: a música caipira autêntica, enraizada na piçarra, e a sonoridade urbana da metrópole, representada pelo piche e pelos instrumentos de cordas da música de concerto. No palco, viola caipira, violino, viola de arco, violoncelo e contrabaixo se encontram em arranjos de Neymar Dias, recriando clássicos do repertório caipira em diálogo com a linguagem erudita.

Segundo a organização, a proposta é proporcionar uma imersão nas sonoridades brasileiras, valorizando tradição e inovação em uma performance que transcende fronteiras estéticas.

Serviço

O quê: Show “Entre o Piche e a Piçarra” – Rodrigo Zanc & Quintetu Tertú

Quando: Sexta-feira, 17/10, às 20h

Onde: Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira Perdigão” – Rua 7 de Setembro, 1.735, Centro

Quanto: Gratuito

Ingressos:

Retirada antecipada na quinta (16/10), das 10h às 16h, no CEMAC (Rua São Paulo, 745), mediante agendamento prévio pelo e-mail: cultura.turismo@saocarlos.sp.gov.br.

Também haverá distribuição na bilheteria do Teatro, 1 hora antes do espetáculo, conforme disponibilidade.

Recomendação: chegar com antecedência para garantir o acesso e aproveitar a apresentação desde o início.

