Rodoviária realiza Flash Tattoos na quinta-feira, 14 de agosto

Flash Tathoos: a iniciativa tem como objetivo unir arte e impacto social, valorizando profissionais que transformam vidas por meio da pele - Crédito: Agência Brasil

Nesta quinta-feira, 14 de agosto, o Terminal Rodoviário de São Carlos abre espaço, das 9h às 18h, na área de espera, para a realização da primeira edição do Flash Tattoos, evento voltado a tatuadores do estúdio Bronx Tattoo. A iniciativa tem como objetivo unir arte e impacto social, valorizando profissionais que transformam vidas por meio da pele.

Com público estimado de 4 mil pessoas passando pelo terminal na véspera do dia de Nossa Senhora da Babilônia, feriado na cidade, a proposta é divulgar ainda mais a arte feita por profissionais com competência, credibilidade e compromisso com o crescimento sustentável da comunidade da tatuagem.

No local serão realizados apenas Flash Tattoos e colocação de piercings, além do agendamento de tatuagens personalizadas no estúdio. Haverá também uma grande promoção: quem comparecer ao evento, preencher o cupom, seguir o estúdio nas redes sociais e compartilhar com três amigos, estará concorrendo ao sorteio de duas tatuagens personalizadas no valor de R$ 400,00 cada.

Os profissionais que participarão deste 1º Flash Tattoos — desenhos previamente criados por artistas e disponibilizados para tatuar em eventos ou estúdios, geralmente com preços mais acessíveis e sem personalização, sendo uma forma rápida e popular de fazer uma tatuagem, especialmente em eventos chamados "Flash Days" — serão todos do estúdio Bronx Tattoo de Araraquara. Artistas renomados, premiados nas maiores convenções do interior paulista, estarão presentes:

Alessandro , conhecido como Lebronx, dono do Estúdio Bronx Tattoo, com mais de 10 anos de experiência, reconhecido e premiado por seus trabalhos em realismo e mini realismo preto e cinza.

Fernando Arruda , com mais de 20 anos de carreira, reconhecido e premiado por trabalhos no estilo oriental e também pelo realismo colorido.

Felipe Cardoso , conhecido como Cardoso Tattoo, atua há dois anos, com destaque para trabalhos em blackwork e preto e cinza.

Léo , conhecido como LP, há dez anos na área, é especialista em lettering estilo freehand e artes em preto e cinza.

Lue Jane , artista há quatro anos no estilo fineline e com 10 anos de experiência em body piercing, sendo referência em Araraquara.

Beto , com mais de 20 anos de experiência, é reconhecido pelo trabalho no estilo maori e por sua versatilidade artística.

Caio, há três anos na tatuagem, é conhecido por seus trabalhos coloridos e é o mais novo membro da equipe.

O Bronx Tattoo está contando sua história em arte há nove anos. O estúdio é conhecido pelo alto astral, ambiente climatizado, fácil acesso e localização em um dos melhores bairros da cidade. Seus clientes frequentemente se tornam amigos.

