Rodeio projeta receber 160 mil pessoas em 4 noites

O São Carlos Rodeio Fest, que será realizado entre os dias 8 e 16 de agosto, deve receber um público de aproximadamente 160 mil pessoas em 4 noites ou 40 mil pessoas por dia. Resultado do investimento de R$ 10 milhões da MP Produções, o evento será o maior do segmento na história de São Carlos e vai gerar cerca de até 3.500 empregos entre diretos e indiretos em tudo o que envolve a festa.



O evento promete unir grandes nomes da música sertaneja e eletrônica com adrenalina das montarias em touros e cavalos. A festa acontece na Avenida Getúlio Vargas, na Rotatória da antiga Cardinali, e contará com duas semanas repletas de atrações imperdíveis.



Além dos shows, o público poderá acompanhar as tradicionais montarias em touros e cavalos, que prometem levantar poeira e emocionar os amantes do rodeio. O evento é uma realização da MP Promoções, empresa referência no segmento de grandes eventos pelo Brasil e que durante 2025 realizará 18 eventos de grande porte. “Fizemos Bragança Paulista, depois Lins, Socorro, Guaxupé, São Carlos, Cotia, Itaguá e São José até dezembro. A gente descansa carregando pedra”, afirma Pacheco.

O empresário Marcos Pacheco afirmou, em entrevista ao SÃO CARLOS AGORA nesta segunda-feira, 2 de junho, que todas as noites contarão com dois shows, sendo o primeiro deve começar por volta das 23h30 e o último deve terminar por volta de 4h.

“Vamos fazer a festa às sextas e sábados durante duas semanas para que o povo possa participar. Acho que a recepção vai ser muito boa. Aprendi em 40 anos de estrada em fazer grandes eventos. Temos preocupação grande para que a família participe da festa”, destaca Pacheco.

Ele também destacou o ingresso solidário. As pessoas que se inscreverem nas redes sociais oficiais do Rodeio poderão ter acesso a ingressos gratuitos na arquibancada e pista simples, poderão, voluntariamente, doar alimentos para o Fundo Social de Solidariedade de São Carlos. Também haverá um espaço especial reservados para os PCDs (portadores de deficiência e autistas).



Pacheco elogiou a postura do vereador Bira Teixeira (PODEMOS) que trabalhou politicamente na Câmara Municipal para revogar legislações que criavam uma série de entraves para a realização do evento.

O empresário garante que todas as provas do rodeio serão realizadas dentro da lei e de toda a regulamentação existente para defesa dos animais. “Vamos fazer de tudo para fazermos um dos melhores rodeios do Brasil aqui em São Carlos”, comenta ele.

Bira afirma que a realização do evento 22 anos depois do último rodeio da cidade é a realização de um sonho. “Temos certeza de que será um grande sucesso e se consolidará como um dos maiores eventos da região”, aposta ele.

OS SHOWS DO SÃO CARLOS RODEIO FEST

08/08 – Luan Santana / Open Farra

09/08 – Fred e Fabrício / Dennis

15/08 – Gusttavo Lima / Bruno e Denner

16/08 – Murilo Huff / Jiraya Uai

