Rodeio de São Carlos: Organizadores discutem detalhes do evento com autoridades locais

Na tarde desta segunda feira, 23, o Diretor do São Carlos Rodeio Fest, Ubirajara Teixeira, o Bira, juntamente com o empresário Marcos Pacheco da MP Produções, estiveram reunidos no 38º. Batalhão da Polícia Militar, com as autoridades de segurança da cidade, como agentes de trânsito, corpo de bombeiros, polícia rodoviária, vários policiais militares entre eles o Tenente-Coronel PM César Alexandre Januário Alves Cardeal e o Diretor de Fiscalização da Prefeitura, Rodolfo Tibério Penela.

A pauta da reunião foi com intensão de realizar uma análise do local escolhido para a realização do evento, questão de segurança pública, impactos no trânsito da região, da rodovia e demais medidas que devem ser adotadas para mitigar os problemas que podem acontecer.

Questões como acesso das pessoas no recinto, instalação de dezenas de câmeras internas no recinto, organização das filas, ingresso solidário, controle de quantidade de público, estacionamento, etc.

Marcos Pacheco agradeceu a todas as autoridades envolvidas e prometeu um excelente espetáculo: “Gostaria de expressar meu mais sincero agradecimento a todas as autoridades presentes, que com a presença e apoio demonstram o compromisso com o a realização do São Carlos Rodeio Fest, evento que trará milhares de pessoas de fora para a cidade, sem contar dos próprios moradores, e com isso fica um fortalecimento das iniciativas que valorizam a cidade”.

Bira também ficou feliz com a reunião: “ É uma honra contar com a participação de cada uma das autoridades para o fortalecimento dessa festa tão especial. O São Carlos Rodeio Fest será maravilhoso, repleto de alegria, união e com certeza trará bons frutos para todos. Que possamos, juntos, celebrar essa conquista, que a algum tempo atrás era tão distante e com isso fortalecer ainda mais nosso compromisso com todo público participante”.

O São Carlos Rodeio Fest será realizado entre os dias 08 e 16 de agosto, em uma área da antiga fábrica de tubos de PVC Cardinalli, sendo que dentro de alguns dias será limpa e transformada para a realização do evento.

