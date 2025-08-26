Ribeirão Bonito terá shows de Zé Henrique & Gabriel, Humberto & Ronaldo e Naiara Azevedo em setembro

A cidade de Ribeirão Bonito se prepara para receber a 18ª Festa do Peão, que acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de setembro de 2025, no Recinto de Exposições José Piccolo. O evento promete agitar a região com shows musicais, montarias em touros e cavalos, e arena 100% coberta.
Programação de Shows
18/09 (quinta-feira) – Zé Henrique & Gabriel
19/09 (sexta-feira) – Humberto & Ronaldo e Hyago Gomes
20/09 (sábado) – Naiara Azevedo e DJ Topo
Entrada e Estrutura
A entrada para a pista é gratuita, e a arena será totalmente coberta, garantindo conforto ao público. Além dos shows, os visitantes poderão acompanhar as tradicionais montarias em touros e cavalos, que fazem parte da essência da festa.
Organização e Apoio
O evento é organizado pela Rancheiros Eventos e conta com o apoio da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Ribeirão Bonito.
A venda de ingressos para a área VIP está disponível pelo Guichê Web, com espaço open bar.