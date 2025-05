Revisar e reler são fundamentais para a memória de longo prazo

O ditado “a prática leva à perfeição” reflete a importância de repetir uma atividade para alcançar o domínio de fazer algo. A frase também é defendida por pesquisas, que destacam que criar o hábito da repetição, de fato, ajudar na memória de longo prazo.

Revisar e reler um conteúdo, por exemplo, pode ajudar a adquirir conhecimento sobre um assunto e a fixá-lo. Esta é, inclusive, uma prática comum entre estudantes que querem reforçar a matéria para as provas do ano letivo. De acordo com pesquisas, ela pode realmente trazer resultados.

A memória de longo prazo também pode ser estimulada com o auxílio de ferramentas. Utilizar um mapa mental, por exemplo, pode auxiliar a traçar os assuntos de forma visual e contribuir para a fixação do conteúdo.

Como funciona a memória de longo prazo

De acordo com artigo publicado na Revista Médica de Minas Gerais, a memória de longo prazo é um espaço de armazenamento quase permanente para as informações e experiências aprendidas.

O conteúdo informa que não há limite para a quantidade de informações que se pode armazenar nesse campo e que os conhecimentos podem permanecer nesse local por anos. A principal função da memória de longo prazo é servir como um arquivo para tornar as memórias de curto prazo mais permanentes.

Um exemplo das memórias de longo prazo são as da infância, como aniversários, festas de família ou o primeiro dia de escola.

Processo de repetição estimulam a memória

Estudos mostram que há uma relação entre a repetição e a memória. Um artigo publicado na Revista Médica de Minas Gerais aponta que os estímulos repetidos por uma hora ou trinta minutos podem induzir a sensibilização a longo prazo, criando uma memória mais persistente.

Isso acontece porque toda vez que uma informação é repetida, as conexões entre neurônios, chamadas de sinapses, são reforçadas, aumentando a eficiência na comunicação cerebral e facilitando a lembrança dessa informação no futuro.

Ainda conforme o estudo, a repetição ajuda na consolidação da memória, um processo pelo qual as memórias de curto prazo são transformadas em memórias de longo prazo.

Esse processo de consolidação acontece, principalmente, durante o sono, quando o cérebro reorganiza e fortalece as informações aprendidas durante o dia.

Táticas podem ajudar a guardar as informações

Ainda conforme o estudo publicado pela Revista Médica de Minas Gerais, todo o processo que gera a repetição de conteúdo pode ajudar na fixação da memória. Dessa forma, revisar e reler podem auxiliar nesse processo.

O psicólogo e autor do livro The Owner’s Manual for the Brain, Pierce Howard, também aponta que a repetição e a adoção dessas medidas ajudam a fixar informações, mas reforça a importância da pausa.

Ele aconselha ainda que, para fixar algo na memória, é importante permitir que novas conexões neurais se formem. Ou seja, ao estudar para uma prova, é importante trabalhar em outras tarefas antes de revisitar as anotações e relê-las, pois assim é possível deixar o cérebro ter tempo suficiente para processar as informações e guardá-las na memória de longo prazo, facilitando a recordação daquela informação no futuro.

Para praticar a repetição, é possível adotar o uso de resumos ou de mapas mentais. Ambas as opções destacam as informações mais importantes sobre o assunto em questão de uma forma diferenciada que facilita a compreensão.