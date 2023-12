Resumo das novelas

Crédito: Divulgação

SEGUNDA-FEIRA, 25

ELAS POR ELAS

Márcia, Tony e Renée se unem para encontrar Vic. Lara não gosta de saber do interesse de Yeda por Edu. Edu tenta reatar sua amizade com Mário. Adriana se incomoda com a afeição de Ísis por Sérgio. Danilo chega para o Natal na casa de Helena, e finge não conhecer Míriam. Mário se veste de Papai Noel e invade a festa de Lara. Érica registra o desaparecimento de Vic. Edu afirma a Yeda que não para de pensar nela. Vic surge na casa de Renée e afirma que só quis unir a família. Sérgio reconhece Adriana em uma foto antiga com Helena.

FUZUÊ

Pascoal e Merreca apontam suas armas um para o outro. Pascoal descobre que não foi Merreca quem o entregou para Barreto. Preciosa surpreende Luna com um abraço. Maria convida Julião para passar a noite de Natal em sua casa. Soraya conta para Francisco sobre Merreca. César convence Preciosa a passar o Natal com a família de Nero. Bebel desconfia do comportamento de Preciosa. A mãe de Otávio Augusto chega à casa de Rejane. Luna convence Soraya a pedir outra chance para Francisco. César aparece na casa de Maria.

TERRA E PAIXÃO

Caio explica a Kelvin o plano para visitar Aline. Teresinha consola Aline. Petra revela a Antônio que irá se separar de Luigi. Ramiro cai no plano de Caio e conta a Antônio que a família de Aline irá visitá-la na noite de Natal. Luigi flagra Anely e Natercinho juntos e sente ciúmes. Ramiro segue o carro de Caio, sem saber que são Rodrigo e Luana que estão no veículo. Caio, Jussara e João vão para o convento no carro de Rodrigo, para despistar Ramiro e Antônio. Petra decide passar o Natal com Hélio. Antônio fica furioso ao saber que foi enganado. Aline se emociona com a chegada da família ao convento.

