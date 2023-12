Resumo das novelas

SIGA O SCA NO

SEGUNDA-FEIRA, 18

ELAS POR ELAS

Taís se arruma para o casamento. Vic não consegue perdoar Márcia. Helena chega ao casamento com Danilo, e todos comentam. Mário admira Lara. Míriam sonda Maninha sobre Fagundes, mas leva um fora. Pedro e Taís se casam. Roberto torce para que Lara se afaste após descobrir sobre a paixão de Mário por Érica. Edu tenta reatar com Érica, que afirma que o casamento deles acabou. Helena provoca Adriana e Jonas. Natália flagra Marcos e Carol juntos.

FUZUÊ

César mente para tentar manipular Luna. Preciosa decide fazer uma festa surpresa na joalheria para comemorar a volta de César. César confessa para Julião que quer se aproximar de Maria Navalha e Luna por causa do tesouro. Selena rouba o papel com a letra da música de Jefinho. Barreto alerta Cecília sobre Pascoal e César.

O carro de Francisco é roubado, e Merreca o ajuda. Julião sonda sobre Luna com Gláucia e Domingos. Barreto acusa Pascoal pela morte de Bigão. Julião começa a trabalhar na ONG de Luna. César decide fazer negócios escusos para se reerguer. Vânia avisa a Bebel e Luna da festa na joalheria. César chega à Conde de Montebello e se incomoda com a recepção de repórteres e clientes.

TERRA E PAIXÃO

Natercinho se associa a Tadeu. Marta orienta Petra a descobrir se foi mesmo Dirceu quem fez mal a ela na infância. Andréa aceita Aline no convento. Luigi gosta da ideia de Anely de tirar proveito da fortuna de Natercinho. Lucinda aceita o cargo de presidente da cooperativa. Graça se oferece para ajudar Petra a observar Dirceu. Petra evita que Dirceu aborde mais uma possível vítima. Antônio garante a Dirceu que irá acabar com seus inimigos.

