Resumo das novelas

ELAS POR ELAS

Natália se emociona e mostra a Marcos uma foto de Bruno. Helena se intromete na briga de Jonas e Giovanni, que pede para que o pai deixe a empresa. Fagundes garante a Sérgio que Míriam sabe que está sendo seguida. Lara acredita que suas anotações foram escondidas por Ivan, o cão, e se desculpa com Roberto. Natália pede que Marcos faça um exame de DNA. Yeda convence Edu a sair um pouco do hospital em que Érica está internada. Márcia revela a Vic que é sua mãe biológica.

FUZUÊ

Cata Ouro estranha a reação de Maria Navalha. Bebel surpreende Luna com uma proposta. Mariângela se espanta ao saber sobre Pascoal e Preciosa. Miguel enfrenta Pascoal. Preciosa procura Heitor. Miguel pede para Maria Navalha marcar um encontro seu com Merreca.

Selena se insinua para Jefinho. Luna chega para a coletiva de imprensa. Merreca ouve uma conversa entre Pascoal e Preciosa. Merreca conta para Miguel a ameaça que ouviu Pascoal fazer a ele e Nero. Preciosa decide voltar para a joalheria. Luna aceita a proposta de Bebel.

TERRA E PAIXÃO

Irene consegue desarmar Sidney. Antônio comenta com Angelina sobre o modo diferente de Agatha depois que se casou com ele. Agatha procura Aline para conversar. Marino fica sabendo da fuga de Sidney. Antônio preocupa Petra, Luigi e Angelina ao demonstrar confusão mental. Agatha é expulsa por Jussara da casa de Aline. Agatha fica apreensiva quando Petra lhe avisa que chamou um médico para atender Antônio.

