Resumo das novelas

ELAS POR ELAS

Cris e Tony armam um plano para separar Ísis e Giovanni. Natália fica nervosa ao ver, na mão de Yeda, um anel que estava com Bruno no dia de sua morte. Mário desconfia de uma ligação que Nice recebe. Natália revela a Taís que Pedro já saiu com Carol. Cris e Tony se aproximam de Giovanni e Ísis. Renée confronta Helena. Taís conversa com Carol sobre Pedro. Lara surpreende a todos no escritório ao chegar para seu primeiro dia de trabalho.

FUZUÊ

Luna vai à igreja salvar Preciosa. Heitor se incomoda com a proximidade de Pascoal com a esposa. Cláudio confirma com Cata Ouro que a Dama de Ouro tinha uma herdeira. Maria Navalha avisa a Barreto sobre a negociação de Merreca. Miguel estranha ao ver Preciosa na igreja. Maria Navalha leva Barreto ao esconderijo de Merreca. Cláudio acredita que exista um guardião do tesouro na Fuzuê. Luna alerta Preciosa sobre a armadilha de Merreca. Bebel incentiva Nero a buscar a verdade sobre o tesouro. Cláudio e Cecília trocam descobertas sobre a Dama de Ouro. Luna e Miguel tentam convencer Preciosa a sair da igreja. Barreto persegue os capangas de Merreca. Merreca chega à igreja.

TERRA E PAIXÃO

Agatha deixa claro a Irene que também é perigosa. Kelvin pergunta a Ramiro se ele está acobertando o assassino de Daniel. Anely é demitida do novo emprego. Caio fica espantado ao saber por Flor que Danielzinho é filho de Marino. Antônio pede ajuda a Silvério para acabar com a carreira de Marino. Caio pede satisfações a Graça. Irene visita o túmulo de Daniel. Ramiro diz a Kelvin que, para protegê-lo, não pode contar nada sobre Sidney. Irene manda Ramiro se livrar de Sidney. Irene pede perdão a Daniel, afirmando que era Caio quem deveria estar no carro no momento do acidente.

