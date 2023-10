Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 18

GLOBO

ELAS POR ELAS

Míriam chantageia Sérgio. Renée questiona Tony sobre a mudança de comportamento de Edu. Todos se preparam para o almoço na casa de Lara. Convencida por Cris, Helena decide acompanhar Jonas ao evento. Helena pede desculpas para Ísis na frente de Giovanni. Yeda conta a Ísis que Tony está interessado nela. Míriam pede dinheiro a Sérgio para manter o segredo dele. Jonas garante a Pedro que irá se separar de Helena. Cris se une a Tony para afastar Ísis de Giovanni.

FUZUÊ

Pascoal se prepara para o encontro de Preciosa com Merreca. Lampião afirma a Maria Navalha que não mentirá para Luna. Kirida se surpreende ao descobrir que Otávio Augusto gosta de Rejane. Rejane confessa a Lampião que seu show no Beco do Gambá foi uma farsa. Luna convence a mãe a contar para Barreto que Merreca venderá a cruz de ouro. Merreca conta para Soraya onde será seu encontro com Preciosa. Tonico Valverde sugere que Jefinho e Luna cantem juntos. Miguel aceita o conselho de Nero. Cláudio procura Cata Ouro. Bebel leva Bernardo para conhecer a Fuzuê e Nero fica animado. Soraya conta para Luna que Merreca se encontrará com Preciosa na igreja.

TERRA E PAIXÃO

Marino conta a Lucinda que Antônio o ameaçou. Aline deixa Caio arrasado ao terminar a relação dos dois definitivamente. Irene conta a Antônio que Marino é pai do filho de Graça. Antônio insulta Graça. Caio pede ajuda a Jurecê. Jonatas promete apoiar Aline. Antônio procura Marino para ameaçá-lo mais uma vez, dizendo que acabará com a vida do delegado. Irene avisa a Agatha que se livrará dela. Kelvin observa Ramiro dar um saco de dinheiro para Sidney.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também