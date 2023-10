Resumo das novelas

SÁBADO, 14

GLOBO

ELAS POR ELAS

Helena tem um surto de raiva e afirma que não perderá Jonas. Natália acredita que Carol está mentindo para ela. Mário pede que Lara convoque Alícia para um novo encontro. Tony se interessa por Ísis. Helena combina com Sérgio de manipular Jonas para evitar a separação. Pedro diz a Natália que Carol realmente acredita na irmã. Helena finge tristeza com o estado do pai, e Jonas a conforta. Taís descobre que Evilásio confrontou Silas e desmaia. Tony registra quando Edu conversa com uma mulher e ameaça contar para Érica. Mário desmascara Alícia, e Lara cobra explicações de Roberto. Míriam confronta Sérgio. Sai o resultado do exame de DNA de Ísis e Giovanni.

FUZUÊ

Miguel e Preciosa se enfrentam. Luna decide acompanhar Jefinho no programa de TV. Heitor repreende Pascoal por ameaçar Cecília. Cata Ouro procura Luna e avisa que lembrou de seu passado. Maria Navalha se irrita ao saber que Merreca negociou a cruz com a família Montebello. Pascoal exige dinheiro de Heitor para acabar com Merreca. Luna convence Cata Ouro a contar o que se lembra para Barreto. Merreca garante à Maria Navalha que não entregará a cruz para Pascoal. Preciosa reclama com Heitor da visita de Miguel. Olívia comenta com Rui que as chaves de lua e sol pertencem a um tesouro escondido. Pascoal vai até a Fuzuê. Bebel procura Maria Navalha.

TERRA E PAIXÃO

Caio faz questão de ajudar Aline com a mudança. Luigi faz uma surpresa para Petra antes de a mulher ir para clínica, e a leva na aldeia para encontrar Hélio e Caio, e ser abençoada por Jurecê. Agatha avisa a Graça que já sabe do segredo da jovem com Marino. Lucinda consegue emprego para Anely na sorveteria do irmão de Silvia. Agatha avisa a Irene que ela e Antônio estão sendo enganados por Graça. Gladys flagra Tadeu com Berenice e Enzo no quarto dela no bar. Rodrigo avisa a Aline e Caio que Antônio terá que parar com a extração de diamantes até o fim do processo. Marino recebe uma mensagem no celular dizendo que o filho dele corre risco de morte. Irene flagra Marino e Graça juntos e pergunta a Marino se Danielzinho é filho dele.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

