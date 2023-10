Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 13

Taís se desespera, mas percebe que Roberto está mentindo sobre sua suposta descoberta. Cris conforta Giovanni sobre o estado do avô. Mário deduz que Roberto pode estar enganando Lara. Roberto treina Alícia para fingir que é a amante de Átila. Lara pede que Mário a acompanhe no encontro com Alícia. Tony começa a trabalhar no escritório de Átila, e Yeda se interessa pelo rapaz. Carol confessa a Adriana que desconfia de Pedro. Mário investiga se Alícia era a real amante de Átila. Adriana discute com Natália. No hospital, Sérgio recebe uma mensagem de Míriam e tem um novo ataque. Jonas diz a Giovanni que decidiu se separar, e Helena ouve.

Cecília tenta enganar Pascoal, e Luna filma os dois. Pascoal surpreende Cecília. Rejane tenta convencer Maria Navalha a contar a verdade sobre César para Luna. Preciosa reclama das atitudes de Bebel. Cláudio conta sobre o tesouro para Alícia. Francisco tem uma conversa emocionada com Miguel. Olívia encontra uma figura com as imagens das chaves de lua e sol. Jefinho se aconselha com Lampião. Barreto expulsa Pascoal da casa de Cecília. Merreca se declara para Soraya. Vitor confidencia à Bianca a sua desconfiança contra Rui. Olívia fica constrangida com os comentários de Nero. Jefinho vê Luna e Miguel juntos e não se aproxima. Miguel vai ao encontro de Preciosa.

Caio e Aline trocam olhares durante o show. Graça procura por Jonatas, e os dois ficam juntos. Agatha resiste à sedução de Antônio. Hélio não entende o motivo de Petra ter lhe dito que os dois vão ficar um tempo sem se verem. Gladys e Andrade se aproximam. Caio apoia Aline durante a reunião com Rodrigo sobre o processo contra Irene. Gladys diz a Menah que atenderá ao pedido de Flor para abrir um curso na escola. Irene reage quando Petra comunica que deseja se internar na clínica recomendada por sua terapeuta. Caio batiza Danielzinho. Aline, Jussara e João se despedem de casa. Caio e Aline se unem.

