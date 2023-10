Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 12

ELAS POR ELAS

O dono do canil clandestino foge com o carro de Cris, levando a menina junto. Ísis consegue salvar Cris. Giovanni chega ao local e vai ao encontro das duas. Lara repreende a atitude de Cris. Cris pede uma nova chance a Giovanni. Natália procura Adriana. Érica pede que Mário converse com Edu sobre Renée. Evilásio confronta Silas. Jonas e Helena discutem, e ela afirma que o ama. Carol diz acreditar em Natália sobre o que aconteceu com Bruno, e Pedro se decepciona. Sérgio recebe uma carta de Míriam e passa mal. Taís e Renée vão à casa de Lara. Roberto anuncia a Lara que descobriu a identidade da amante de Átila.

FUZUÊ

Luna sai de carro com Cecília, e Pascoal segue as duas. Preciosa conta para Heitor que pretende fazer um evento para divulgar novidades sobre a joalheria. Francisco se revolta com Nero e Miguel. Maria Navalha e Rejane discutem no Quintal Carioca. Luna se assusta ao ver os documentos de Cecília. Nero pensa em conversar com Maria Navalha. Rejane e Maria Navalha fazem as pazes. Lampião e Bartô ensaiam com Jefinho. Pascoal aparece no estúdio de Cecília, e Luna se esconde. Maria Navalha revela à Rejane que César é o pai de Luna. Cecília arma com Luna para conseguir uma confissão de Pascoal. Caíto, Soraya e Kirida se classificam para uma nova fase do Rainha da Fuzuê. Olívia vasculha o escritório de Nero. Pascoal encontra uma foto de César na casa de Cecília.

TERRA E PAIXÃO

Lucinda pede um tempo a Marino. Graça sente vergonha da família que passa a frequentar a casa de Antônio nas refeições. Jonatas acolhe Aline em seu desabafo. Tadeu propõe a Berenice fazer parte de um hot site. Lucinda tenta convencer Graça a contar a verdade sobre a paternidade de Danielzinho.

Lucinda contrata Jussara como cozinheira da pousada. Cacá demite Anely do salão. Petra fica interessada em conhecer a clínica de tratamento sugerida por sua terapeuta Marta. Caio observa Aline entrando no show de Gustavo Mioto.

