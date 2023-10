Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 10

Adriana diz que Jonas deve se entender com Helena. Edu discute com Érica por causa de Renée, e Vic ouve. Helena vê quando Giovanni recebe uma mensagem de Cris. Yeda sugere que Lara participe das decisões sobre o escritório. Roberto se desespera com as investigações de Mário. Tony enfrenta Edu. Natália confessa a Carol que passou a desconfiar de Adriana a Jonas. Carol se espanta com a reação de Pedro ao falar sobre Bruno. Ísis e Giovani torcem para que o teste de DNA dê negativo. Taís conta a Evilásio e Raquel que deixou a agência. Giovanni diz a Cris que não pode ficar com ela.

FUZUÊ

Luna enfrenta Preciosa para defender Maria Navalha. Cecília mostra os documentos de sua investigação para Barreto. Bebel exige que Heitor convença Preciosa a desistir do suposto tesouro da Dama de Ouro. Jefinho é chamado para participar de um programa na TV Globo. Preciosa e Luna brigam na delegacia. Caíto confessa a Bartô que foi ele quem colocou a navalha no buquê de flores de Rejane. Luna diz à Preciosa que o tesouro da Dama de Ouro foi encontrado. Maria Navalha explica para Barreto como conseguiu a cruz de ouro e avisa que a mesma lhe foi roubada. Bebel conta para Nero sobre a herança que César deixou para Preciosa. Lampião enfrenta Gláucia. Merreca oferece a cruz de ouro para Pascoal.

TERRA E PAIXÃO

Petra se desespera ao flagrar Graciara na cama com Hélio. Hélio diz a Luigi que desconfia de que Irene tenha armado o flagra para afastá-lo de Petra. Luigi reage apavorado com as ameaças de Irene. Marino dá dinheiro para Tadeu. Aline decide seguir o conselho de Lucinda e procurar Caio, mas desiste ao ver Graça com ele. Andrade reage, ao ver Lucinda e Marino em um clima amoroso. Marino indaga Agatha sobre a conversa que teve com Ruan.

