Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 9

GLOBO

ELAS POR ELAS

Érica acolhe Renée, Vic e Tony em sua casa, e Wagner os observa, desolado. Natália tem uma alucinação com Bruno. Giovanni encontra Ísis na casa de Cris, que provoca a rival. Natália lembra de Bruno com Adriana. Evilásio sugere que Mário converse com a secretária de Átila sobre a amante que o advogado tinha, e Taís tenta despistar o irmão. Ísis revela a Giovanni que os dois podem ser irmãos. Yeda interrompe a reunião de Roberto e Aramis e exige que ela e Lara sejam convocadas para decidir os novos rumos do escritório. Taís se desentende com Silas. Pedro encontra Natália. Jonas confronta Helena e procura Adriana.

FUZUÊ

Luna explica para Miguel que sua mãe sumiu para ir atrás da cruz de ouro. Gláucia manda a foto de Barreto com Cecília e Maria Navalha para Pascoal. Lampião decide fazer uma festa em homenagem a Maria Navalha. Bartô dá aula para Jefinho. Kirida exige que Caíto faça suas fotos para o concurso. Vitor se desculpa com Bianca. Rui faz uma foto do desenho de Cata Ouro. Maria Navalha mostra a cruz de ouro para Cecília. Alícia e Cláudio fazem uma performance na Fuzuê e são muito aplaudidos. Preciosa chora no colo de Bebel. Luna, Domingos, Jefinho, Lampião, Soraya e Bartô surpreendem Maria Navalha. Merreca invade a casa de Luna e encontra a cruz de ouro de Maria Navalha.

TERRA E PAIXÃO

Marino avisa que continuará na delegacia de Nova Primavera. Petra ofende Irene. Caio rompe com Antônio, avisando que será seu grande inimigo se o pai não devolver as terras a Aline. Caio pede pra trabalhar com Ademir e ele oferece sociedade ao sobrinho. Silva comunica a Marino que acharam indícios de envenenamento na necrópsia do corpo de Ruan. Aline discute com Irene. Kelvin conta a Marino que viu Ruan conversando com Agatha. Aline sente ciúmes de Caio ao vê-lo abraçando Graça. Irene contrata Graciara para invadir o quarto de Hélio e ser flagrada por Petra. Petra chega à pousada para visitar Hélio.

