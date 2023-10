Resumo das novelas

SÁBADO, 7

Ísis despista Giovanni. Mário repreende Edu por trair Érica. Jonas chega embriagado em casa e pede a separação de Helena. Ísis conta a Adriana que fez um exame de DNA para saber se é irmã de Giovanni. Helena instrui Cris sobre como se aproximar de Giovanni. Taís conversa com Raquel e Evilásio sobre Mário. Pedro e Carol se beijam. Natália sai de casa sozinha, e Cláudia se preocupa. Renée, Vic e Tony são despejados de casa e da padaria.

Luna explica para Miguel que sua mãe sumiu para ir atrás da cruz de ouro. Gláucia manda a foto de Barreto com Cecília e Maria Navalha para Pascoal. Lampião decide fazer uma festa em homenagem a Maria Navalha. Bartô dá aula para Jefinho. Kirida exige que Caíto faça suas fotos para o concurso. Vitor se desculpa com Bianca. Rui faz uma foto do desenho de Cata Ouro. Maria Navalha mostra a cruz de ouro para Cecília. Alícia e Cláudio fazem uma performance na Fuzuê e são muito aplaudidos. Preciosa chora no colo de Bebel. Luna, Domingos, Jefinho, Lampião, Soraya e Bartô surpreendem Maria Navalha. Merreca invade a casa de Luna e encontra a cruz de ouro de Maria Navalha.

Hélio discute com Irene e não percebe que a mãe de Petra roubou a chave do quarto. Agatha acusa Antônio de interesseiro e diz que não deseja mais ver o ex-marido. Hélio conta a Petra que Irene ofereceu dinheiro para que ele se afastasse. Rudá revela a Yandara que aceitou o noivado por causa da mãe, que está doente. Andrade diz a Gladys que tem esperança de recuperar o amor de Lucinda. Ruan se apresenta a Agatha, dizendo ser irmão de Zulmira, sua amiga de cela, e pede dinheiro para não contar a ninguém sobre seus planos. Agatha coloca um pó na bebida de Ruan, sem que o rapaz veja. Aline se firma sobre suas terras e promete que irá vencer.

