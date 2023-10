Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 6

GLOBO

ELAS POR ELAS

Jonas pede para conversar com Adriana. Roberto questiona os métodos de Mário para Lara. Apaixonado, Aramis ajuda Yeda no processo contra a ONG. Jonas revela as circunstâncias em que ficou com Helena, e confessa ainda amar Adriana. Cris manipula Giovanni. Edu e Érica agradecem Mário pelo carro que ele lhes deu de presente. Ísis arma para conseguir um fio de cabelo de Giovanni e fazer o exame de DNA. Raquel diz a Mário que a nécessaire encontrada na casa de Átila é igual à de Taís. Giovanni vê Ísis saindo de sua casa.

FUZUÊ

Merreca não aceita a proposta de Cecília. Lampião se recusa a ajudar Maria Navalha. Soraya e Francisco pensam um no outro. Cláudio alerta Miguel sobre o cálice. Maria Navalha encontra Cecília presa no esconderijo de Merreca. Pascoal e Heitor descobrem que as informações sobre Cecília são falsas. Merreca flagra Maria Navalha tentando soltar sua refém. Luna e Miguel se surpreendem ao verem Cata Ouro na Fuzuê. Maria Navalha convence Merreca a aceitar a proposta de Cecília. Cata Ouro faz um desenho na Fuzuê. Preciosa chantageia Olívia. Cláudio decide ir ao museu. Barreto vê Cecília com Maria Navalha e fica intrigado. Luna diz a Miguel que eles precisam encontrar o tesouro da Dama de Ouro.

TERRA E PAIXÃO

Rodrigo garante a Aline que entrará com uma ação criminal, acusando Vinícius e Irene de estelionato. Marino e Almeidinha perseguem Gregório. Irene aconselha Antônio a tentar falar com Ramiro para evitar que o capanga cumpra a sua ordem. Jussara enfrenta Ramiro ao ver o capanga ameaçando Aline. Jurecê abençoa Caio. Irene oferece dinheiro a Hélio para o engenheiro se afastar de Petra e deixar a cidade. Caio diz a Aline que rompe com o pai para ficar com ela, e pede à namorada que não o deixe.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

