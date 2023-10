Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 5

Mário encontra a nécessaire de Taís, que se desespera. Lara sofre ao descobrir o apelido pelo qual Átila chamava sua amante. Cris se une a Helena para afastar Ísis de Giovanni. Jonas conta a Giovanni sua história com Adriana e Helena. Wanda aconselha Carol a se afastar de Pedro e Natália. Cris convence Lara a aceitar a sugestão de Mário e organizar uma missa para Átila. Mário continua suas investigações, e Taís e Roberto se incomodam. Vic sofre bullying na escola, e Tony se revolta. Adriana exige que Helena se afaste de Ísis. Jonas procura Adriana.

FUZUÊ

Luna fica encantada com Miguel. Jefinho chega ao local onde Luna está com Miguel e se desespera. Maria Navalha se incomoda com Barreto em sua casa. Cecília é presa por Merreca. Bebel ameaça Preciosa para defender Nero. Cláudio descobre que o cálice apareceu no museu e Nero se irrita. Pascoal alerta Preciosa sobre o acordo com o dono da construtora que presta serviços para Nero. Maria Navalha vê a notícia sobre o cálice da Dama de Ouro na TV e decide esconder a cruz. Merreca usa Cecília para ameaçar Heitor. Jefinho e Miguel tentam pedir Luna em casamento. Maria Navalha pede a ajuda de Lampião. Preciosa decide desmoralizar Cecília. Cecília tenta se aliar a Merreca contra Heitor e Pascoal.

TERRA E PAIXÃO

Aline acusa Irene de ter usado Vinícius para enganá-la. Anely cancela conta do site Hot Girl. Agatha diz a Angelina que dará um jeito de Antônio ficar com as terras de Aline só para ele, afastando Irene. Aline pede um tempo para Caio. Gladys desabafa com Andrade sobre sua situação com Tadeu. Aline avisa a Jussara que cancelou seu casamento. Jurecê aconselha Caio a esperar o tempo de Aline. Aline expulsa Antônio e Irene de suas terras. Zezinho aceita a proposta de Kelvin para ser sócio do bar. Luigi avisa a Caio que escutou Antônio orientar Ramiro contra Aline. Rodrigo comunica a Aline que o Juiz negou o pedido de cassação da liminar e avisa que ela terá que deixar sua casa e suas terras.

