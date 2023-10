Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 4

GLOBO

ELAS POR ELAS

Helena confronta Ísis. Ísis questiona Adriana sobre o rompimento de seu noivado com Jonas, e Giovanni ouve. Natália pede que Carol não a deixe sozinha em casa. Ísis afirma que ela e Giovanni precisam se afastar, e o rapaz não aceita. Cris garante a Yeda que conquistará Giovanni. Giovanni decide sair de casa, e Sérgio pede para conversar com o neto. Mário inicia as investigações sobre a amante de Átila. Taís procura por sua nécessaire na casa de Átila. Carlinhos sugere que Ísis faça um teste de DNA para saber se é irmã de Giovanni. Mário chega com Lara à antiga casa de Átila, e Taís se esconde.

FUZUÊ

Luna encontra o dinheiro de Maria Navalha. Sem querer, Alícia impede Miguel de reconhecer Preciosa. Emília revela o segredo de Vitor para Bianca. Preciosa tenta encontrar o antigo depósito da Fuzuê. Heitor e Pascoal se enfrentam. Bebel acredita ter visto a filha na Fuzuê. Rejane pensa em fazer as pazes com Maria Navalha. Luna se acerta com a mãe. Rui insiste para Olívia se aliar a ele. Miguel pede para se encontrar com Luna. Preciosa afirma a Heitor que irá tirar a Fuzuê de Nero. Pascoal pesquisa sobre Cecília nas redes sociais. Cláudio encontra o cálice roubado da Fuzuê. Jefinho segue Luna. Barreto procura Maria Navalha. Miguel surpreende Luna com uma noite romântica.

TERRA E PAIXÃO

Antônio reage quando Agatha sugere que ambos deixem de se encontrar, e promete a ex-mulher resolver seu caso com Irene. Lucinda se esconde no quarto, para não se despedir de Marino. Caio conclui que Vinícius e Irene são cúmplices. Rodrigo avisa a Aline e Caio que pedirá a cassação da liminar, alegando que deram um golpe em Aline. Kelvin se despede de Ramiro. Lucinda vai até a delegacia pede para Marino não ir embora, se declarando a ele. Ramiro impede que Kelvin viaje com Odilon e Caca. Irene presenteia Antônio com a escritura das terras que eram de Aline. Aline entra na casa de Antônio enfurecida e promete acabar com o império dos La Selva.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também