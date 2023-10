Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 3

GLOBO

ELAS POR ELAS

Lara afirma a Ísis que jamais entendeu a separação de Adriana e Jonas. Yeda ajuda Ísis com o processo da ONG. Ísis discute com Adriana por manter as histórias de sua vida em segredo. Giovanni confessa a Cris que está apaixonado por outra menina. Pedro revela a Carol os planos de Natália e pede que os dois continuem se encontrando. Lara contrata Mário para descobrir a identidade da amante de Átila. Tony, Vic e Renée prometem dar a volta por cima. Natália tem uma visão com Bruno, e Carol a ajuda. Ísis procura Jonas.

FUZUÊ

Cata Ouro vai embora desesperado levando a matéria de jornal. Cecília mente para Luna e procura Cata Ouro. Alícia leva Bebel para falar com o pai. Rejane reclama ao ver Bebel entrar na sala de Nero. Pascoal estranha ao ver Cecília no Bairro de Fátima e vai ao seu encontro. Preciosa chega disfarçada com Fiel à Fuzuê. Merreca observa Cecília e Pascoal. Cata Ouro se lembra de sua filha. Maria Navalha revela a Luna que sumiu porque estava sendo perseguida. Nero leva Bebel para ver a Fuzuê. Preciosa ouve a conversa de Miguel e Cláudio sobre o tesouro. Cata Ouro se lembra da cruz da Dama de Ouro. Maria Navalha esconde a cruz de ouro e tenta enganar Luna.

TERRA E PAIXÃO

Agatha avisa a Irene para deixar Angelina em paz. Jurecê avisa a Aline que ela enfrentará um desafio e que não pode deixar o amor por Caio enfraquecer. Mara readmite Andrade. Gladys descobre onde Tadeu gastou a fortuna da família. Rodrigo comunica que Nice deixou o bar em testamento para Zezinho e avisa aos funcionários que o local está com dívidas. Depois de uma passagem de tempo, Vinícius entrega uma escritura a Irene, afirmando que as terras de Aline agora são dela. Aline entra em choque ao receber a visita de um Oficial de Justiça, comunicando que ela deve deixar a propriedade.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

