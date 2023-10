Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 2

GLOBO

ELAS POR ELAS

Ísis fica chocada ao saber que pode ser irmã de Giovanni. Mário e Edu têm o roubado. Érica apoia Renée. Helena arma para levar Giovanni ao encontro de Cris. Lara insiste em descobrir quem era a amante de Átila. Carlinhos avisa a Ísis que a ONG está sendo processada. Edu tem uma fratura durante o assalto e se revolta contra Mário. Taís oferece ajuda financeira a Renée. Natália diz a Pedro que não se lembra do dia da morte de Bruno. Pedro marca um encontro com Carol. Lara comenta com Ísis que Adriana e Jonas eram noivos.

FUZUÊ

Maria Navalha fica tensa ao saber que mais alguém procura pelo tesouro. Pascoal se insinua para Preciosa. Heitor entrega para Cecília a caderneta de César. Gláucia afirma que fechará o Beco do Gambá. Maria Navalha diz para Cata Ouro que encontrou o tesouro e que Luna jamais poderá saber de toda a verdade sobre ele. Preciosa se irrita ao saber que sua situação financeira foi divulgada nas redes sociais. Cecília compartilha com Luna suas descobertas. Pascoal confabula com um empresário contra a loja de Nero. Preciosa se disfarça para ir à Fuzuê. Otávio Augusto ouve Kirida cantando e a compara com Rejane. Nero pensa em pedir o tombamento da Fuzuê. Cata Ouro encontra, na casa de Maria Navalha, matéria de jornal sobre sua família.

TERRA E PAIXÃO

Agatha combina com Angelina uma forma de dar uma lição em Irene. Anely confessa a Luigi que contou para Marino sobre seu trabalho no Hot Girl. Silvério alerta Antônio para tomar cuidado com Agatha, depois do desabafo do produtor rural a respeito de sua paixão pela ex-mulher. Tadeu comunica a Graça que está falido. Irene segue Petra e Luigi. Irene ameaça contar tudo o que sabe sobre Marino, se o advogado convocá-la a depor oficialmente na investigação da morte de Nice. Yandara e Rudá ficam noivos. Irene acorda depois de tomar um chá feito por Agatha e, sem conseguir se mexer, se depara com a ex-mulher de Antônio em seu quarto.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

