Resumo das novelas

SÁBADO, 30

GLOBO

ELAS POR ELAS

Renée se revolta contra Wagner, e Tony tenta conter a mãe. Renée, Tony e Vic descobrem que estão falidos. Ísis questiona Giovanni sobre Jonas. Lara diz a Taís que deseja contratar Mário para descobrir a identidade da amante de Átila. Natália arma para se aproximar de Carol, e manipula Pedro. Giovanni discute com Helena por causa de Ísis.

Natália tem uma crise nervosa ao falar do dia em que Bruno morreu, e Pedro e Carol tentam acalmá-la. Giovanni conversa com Sérgio sobre Ísis. Adriana proíbe Ísis de voltar a se encontrar com Giovanni. Edu dá uma carona para Mário, e os dois são assaltados. Adriana comenta com Marlene que Ísis pode ser filha de Jonas, e a menina ouve.

FUZUÊ

Luna exige saber onde Maria Navalha esteve durante o período em que ficou sumida. Miguel revê com Vitor as fotos do suposto ladrão da Fuzuê. Bebel relembra para Emília da época em que conheceu Nero. Preciosa confabula com Pascoal contra Maria Navalha. Maria Navalha mente para Luna. Preciosa tem uma ideia para acabar com a Fuzuê. Cecília questiona Heitor sobre as pesquisas de César. Nero conversa com Cláudio sobre a antiga dona da Fuzuê. Caíto tem uma visão sobre o futuro e Rejane fica intrigada. Alícia tem uma ideia para reverter sua situação nas redes sociais. Preciosa garante a Pascoal que irá derrubar a Fuzuê. Cláudio afirma a Nero que Maria Navalha os ajudará a encontrar o tesouro da Dama de Ouro. Olívia chora na frente de Luna. Maria Navalha repreende Cata Ouro por envolver Luna na caça ao tesouro.

TERRA E PAIXÃO

Marino descobre que Anely fez um depósito alto na conta de Nice. Tadeu se sente aliviado ao saber que Nice não vai mais chantageá-lo. Irene ameaça Angelina. Anely conta a Marino como se envolveu com Nice e Tadeu, e pede ao delegado para não contar a Lucinda. Marino acredita em Tadeu quando ele conta que estava sendo ameaçado por Nice. Gladys e Mara descobrem pelas câmeras da transportadora que Andrade apanhou de Serjão. Gladys avisa a Andrade que ele foi readmitido. Angelina diz a Agatha que está com medo de Irene. Marino conclui que Irene é responsável pelo assassinato de Nice e pelo atentado contra Agatha.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

