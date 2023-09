Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 29

Roberto despista Lara, que se desespera ao ver as notícias divulgadas sobre a morte de Átila nos jornais. Giovanni ajuda Ísis a conseguir lares para os animais resgatados. Mário rompe sua amizade com Edu, mas diz a Evilásio que não irá se declarar para Érica. Natália pede ajuda a Pedro para se aproximar de Carol.

Taís decide contar a verdade para Lara, e Renée se preocupa. Cris sugere que Helena faça uma visita a Lara, com Giovanni a tiracolo. Lara desabafa com Taís, que perde a coragem de dizer a verdade para a amiga. Giovanni pede Ísis em namoro. Renée e Tony descobrem que Wagner fugiu com todo o dinheiro da família.

Luna fica atônita com a aparição de Maria Navalha. Miguel liga para Rui, que disfarça ao ver a câmera de segurança. Bebel conta sobre sua conversa com Nero para Preciosa. Alícia discute com Rejane. Luna questiona Maria Navalha sobre seu paradeiro. Cláudio vê os documentos sobre Cata Ouro na mesa de Cecília. Barreto leva Luna e Maria Navalha para a delegacia. Kirida pensa em acabar com a farsa de Rejane. Rejane teme a volta de Maria Navalha. Barreto questiona Maria Navalha sobre sua ligação com Cata Ouro. Luna tenta conversar com a mãe. Preciosa acredita que Nero enganou seu pai. Miguel e Jefinho decidem se unir para ajudar Luna. Luna confronta Maria Navalha.

Gregório foge ao saber da morte de Nice. Enzo diz a Anely que Tadeu matou Nice. Luigi propõe a Petra que ambos finjam para Irene que ainda estão casados. Anely comenta com Luigi sobre seu receio de Lucinda descobrir sua vida secreta. Angelina conta a Antônio que Nice ameaçou Irene. Vinícius avisa a Irene que já mandou a documentação ao despachante para passar a propriedade da Aline para o nome dela. Antônio questiona Irene sobre a autoria do assassinato de Nice. Marino comunica que a pessoa com quem Nice estava saindo é a principal suspeita de sua morte.

Dimitri, Ellen, Ian e Nath entram no Mundo da Imaginação para tentar enxergar Leon. Na nova aventura, as crianças projetam seus heróis de infância. Dimitri projeta um cientista maluco, o Doutor Herbert. Nath imagina a Mulher Magnífica, uma super heroína, mas Ellen projeta seu maior medo, o Bicho-Papão. No campeonato, a disputa vai para os pênaltis entre o time Vila e o time Torre. Lívia erra o último chute do time, e Nando acerta, levando a equipe Torre à vitória. Após o jogo, Téo não aceita a derrota e alega que Sofia foi fominha. Téo expõe para Lívia que foi sacanagem ela abandonar a equipe.

Lívia pede perdão aos amigos e declara que o mínimo era não deixá-los perderem por falta de participantes. Ellen batalha com o Bicho-Papão. Romeu comenta com Vera e Bernardo que o CEC faz bem para ele, já que ele consegue estar ao lado dos amigos. Leandro parabeniza os netos. Rosalina diz para Nando que ele foi importante para a vitória. A família Campos ensina a Julieta que perder faz parte, Amanda e Enzo fazem o mesmo com o Téo. Nando agradece Enzo pelos treinos e Téo observa a cena enciumado. No vestiário, Sofia pede desculpa para Lívia, e elas resolvem fazer as pazes. Romeu e Julieta conversam escondidos e decidem continuar amizade.

