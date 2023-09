Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 28

Giovanni confessa estar interessado em Ísis. Natália desconfia de que Carol possa ter assassinado Bruno. Cris insinua para Helena que gostou de Giovanni. Helena ouve quando Giovanni afirma seu interesse por Ísis. Érica pressiona Mário para descobrir a traição de Edu. Carol e Adriana lembram de quando Bruno as humilhou.

Renée volta para casa e é recebida com amor por sua família. Helena e Jonas discutem por causa de Adriana. Edu confronta Érica, que confessa sua desconfiança com o marido. Evilásio afirma que Mário está apaixonado por Érica. Lara exige que Roberto revele o nome da amante de Átila.

FUZUÊ

Maria Navalha se emociona com a oração de Luna. Rui questiona Vitor sobre o cálice roubado na Fuzuê. Alícia e Cláudio levam Preciosa e Heitor para o Beco do Gambá. Nero encontra Bebel. Todos gostam do show de Jefinho e Domingos fica orgulhoso. Rejane inicia seu show e Otávio Augusto fica intrigado ao ouvi-la cantar. Soraya e Francisco se encontram. Bebel se incomoda com o olhar de Nero para Rejane. Maria Navalha assusta Gláucia. Otávio Augusto vê Kirida no Beco do Gambá. Nero e Bebel cantam juntos no palco. Miguel vê Rui na Fuzuê em um horário não permitido. Vitor persegue o suspeito do roubo do cálice na Fuzuê. Preciosa ofende Luna e Maria Navalha aparece para defender a filha.

TERRA E PAIXÃO

Nice combina com Gregório de conseguir dinheiro para fugirem juntos. Irene e Antônio reagem quando Graça conta que Marino prendeu o homem que matou Ernesto e Dalva. Irene ameaça internar Petra, se a filha se separar. Antônio repreende Marino por ter libertado Sidney. Lucinda e Andrade assinam o divórcio. Graça pergunta se Gladys está gostando de Andrade. Nice exige dinheiro de Tadeu, para não contar que tem um caso com ele. Irene é ameaçada por Nice. Caio oficializa o pedido de casamento com Aline. Ramiro e Kelvin encontram Nice sem vida em seu carro.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Vitor ajuda na preparação do campeonato do CEC. Na quadra, Telma diz a Daniel que o que aconteceu entre eles ficou no passado e que agora ela está conhecendo melhor Mauro e que até o beijou rolou. Daniel fica contente por ela. Na Monter Holding, Enzo deixa sua papelada na sala de reunião, Glaucia aparece e percebe que junto aos documentos da holding estão as contas do CEC, ela resolve tirar foto. Enzo entra na sala e se depara com Glaucia no local. Posteriormente, Glaucia comenta com Fred que tirou foto das contas em vermelho do CEC e que o Centro Esportivo de Castanheiras é um estabelecimento público e com as devidas provas, ela pode tirar Hélio do comando e conseguir o terreno para Leandro.

A família Monteiro e a família Campos se encontram no CEC. Hélio dá início à 8ª Edição do Campeonato de Futebol do CEC, evento que revelou inúmeros talentos no esporte. O primeiro jogo é o do time Torre contra o time Ponte. Na partida do Lado Vila, Nino se machuca. Na lanchonete, durante o intervalo do campeonato, Mariana nota Julieta conversando com Romeu. Já na quadra, Hélio declara que, com um jogador a menos, o time Vila será desclassificado. Lívia troca de uniforme e integra o time Vila.

