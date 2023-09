Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 21

GLOBO

Amor Perfeito

Resumo não divulgado pela emissora.

FUZUÊ

Luna leva Jefinho para o hospital. Cláudio tenta falar com Miguel sobre suas descobertas. Barreto proíbe Luna de tentar fazer o trabalho da polícia. Pascoal é levado para a delegacia. Preciosa vai à casa de Nero. Jefinho afirma que fará seu show no Beco do Gambá. Miguel conta para Luna que confirmou a paternidade do filho que Olívia está esperando.

Preciosa vasculha a casa de Nero e encontra fotos antigas da Fuzuê. Jefinho conta para Luna que Gláucia esteve com Pascoal. Cecília mente para Barreto para ajudar Pascoal. Soraya se inscreve no concurso para Rainha da Fuzuê. Cláudio revela a Miguel que o tesouro da Dama de Ouro está escondido na Fuzuê. Preciosa se surpreende ao ver seu pai numa das fotos de Nero. Luna flagra Cecília e Pascoal conspirando contra a Fuzuê.

TERRA E PAIXÃO

Jurecê pede ajuda a Caio para tirar Yandara da casa de Antônio. Jurecê deixa Yandara envergonhada ao entrar na casa de Antônio avisando que foi buscar a neta porque algo de ruim vai acontecer lá.

Flor deixa claro a Ademir que não mudará seu jeito de ser só porque casou com ele. Tadeu teme que a previsão de Jurecê aconteça. Petra acha que Rodolfo, pai de Franco, é o homem que abusou dela no passado. Petra manuseia uma arma de Antônio e atira na direção de Rodolfo. Caio acorda assustado dizendo que sonhou com um tiro.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Em conversa com Hélio, Enzo alerta de que as finanças do CEC estão em vermelho. Lívia fica com ciúme da aproximação de Sofia no grupo de amigos. Já o Lado Torre fica preocupado com Sofia no time adversário. Leandro comenta com Enzo que Hélio só o contratou para atingir a família Monteiro, e acredita que Hélio está sabotando Leandro. Bassânio admite para Daniel que está apaixonado por Pórcia e tem amor envolvido entre eles, mas Daniel mostra o perfil da Pórcia no aplicativo de namoro.

Lívia manda Patrick e Téo escolherem entre ela e Sofia no time. Em um bate-papo com Romeu, Nando revela que Rosalina pediu ajuda para aproximá-la de Romeu; o primo exige que Nando queime o filme de Romeu com Rosalina. Nando fala para Rosalina que Romeu gosta de meninas com chulé e que o garoto solta muito pum. Vitor instala um karaokê no Monter Mercado e apresenta a ideia para Glaucia e Vera, alegando que o equipamento pode atrair mais clientes. Alex fala para Lívia que a melhor coisa foi ela ter terminado com o Téo e que os amigos dela não merecem sua amizade.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

