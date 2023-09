Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 27

GLOBO

ELAS POR ELAS

Taís pede ajuda a Renée. Taís esquece uma nécessaire no apartamento de Átila. Lara é informada sobre a morte de Átila. Cris pressiona Roberto para entender o que Átila fazia no local em que morreu. Lara deduz que Átila tinha uma amante e se revolta contra o marido. Mário percebe que Taís teve uma noite ruim. Adriana reúne as amigas para dar suporte a Lara no velório de Átila. Ísis questiona Adriana sobre a identidade de seu pai. Ísis acompanha Adriana ao velório, e reencontra Giovanni. Ísis e Giovanni discutem.

FUZUÊ

Luna se assusta com o novo visual Jefinho. Preciosa se faz de vítima ao falar com Barreto de Luna. Olívia avisa a Preciosa que Bebel esteve com Nero. Miguel pensa em uma forma de passar falsas informações para Preciosa sobre o tesouro. Maria Navalha observa Luna e estranha quando Miguel se aproxima da filha. Heitor se desespera ao saber da fuga de Merreca. Rui comenta com Olívia que pode ser o pai do filho que ela espera. Merreca vê Maria Navalha. Rejane se preocupa com o atraso de Kirida. Luna ajuda Jefinho a gravar seu vídeo. Cecília aborda Luna e Pascoal vê as duas juntas. Gláucia se prepara para fazer uma manifestação contra a reabertura do Beco do Gambá. Bebel chega para o show e Pascoal avisa a Preciosa. Maria Navalha se emociona ao se aproximar de Luna.

TERRA E PAIXÃO

Tadeu descobre que foi enganado por Anely e diz que está apaixonado por Nice. Lucinda sofre com a possibilidade de Marino ser transferido. Petra e Luigi confessam a paixão que sentem por Hélio e Anely, respectivamente, e resolvem se separar. Mara e Menah enfrentam Elias. Luigi conta a Anely que irá se separar de Petra. Petra diz a Hélio que está livre para ficar com o engenheiro. Gregório ameaça Nice, querendo dinheiro da ex-aliada. Caio reage quando Irene lhe avisa que ele e Aline enfrentarão tempos difíceis.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Mauro e Telma se esbarram e se beijam. Telma diz a Mauro que estava fugindo dele, achando que ele não tinha gostado do primeiro beijo, o judoca afirma que gostou do beijo e de ela ter tomado atitude. Telma quer saber a situação atual entre eles, e Mauro pede para ir com calma. O Lado Vila se decepciona com a falta de talento de Nino. No encontro com Luís, o rapaz do aplicativo, Mariana resolve contar sua história e diz que ficou presa injustamente. Luís fica incomodado por ela ser ex-detenta e decide ir embora.

Uma mulher misteriosa aparece no restaurante e surpreende Daniel. Nando pede ajuda a Enzo para melhorar sua habilidade no futebol. Ian deseja que os amigos vejam Leon, o amigo imaginário dele. Leon afirma que é possível, já que eles conseguem entrar no Mundo da Imaginação. A mulher misteriosa reclama da comida, e Daniel sugere que ela vá embora do restaurante. Patrick entra no Monter Mercado e canta no karaokê. Os membros do Lado Torre aparecem no estabelecimento e ficam irritados porque Patrick quebrou as regras e invadiu o lado dos rivais.

