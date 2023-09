Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 26

GLOBO

ELAS POR ELAS

Átila se desespera ao reconhecer Taís, mas ambos disfarçam na frente de Lara. Giovanni se defende das acusações de Ísis. Marlene passa mal, e Adriana deixa as amigas para ir ao encontro da tia. Natália chega ao evento de Lara e nota a última foto de Bruno. Helena é notificada da confusão em sua empresa. Renée surpreende as antigas amigas.

Edu se incomoda quando Érica diz que Renée dormirá em sua casa. Jonas e Adriana se reencontram ao apartar a briga entre os filhos Giovanni e Ísis. Giovanni ajuda Ísis. Taís revela a Renée que Átila é Herbert. Yeda e Cris alertam Lara para o comportamento de Átila. Átila afirma amar Taís e diz que irá se separar de Lara. Adriana confessa ainda ter sentimentos por Jonas. Átila passa mal e morre nos braços de Taís.

FUZUÊ

Preciosa parte com o carro para cima de Luna. Lampião enfrenta Gláucia. Rejane teme que Maria Navalha apareça em seu show. O motor do carro de Preciosa pega fogo. Cecília questiona Heitor sobre a desapropriação da Fuzuê. Luna salva a vida de Preciosa. Olívia ameaça Nero para ficar com Miguel. Otávio Augusto descobre uma pista sobre o roubo do cálice na Fuzuê. Preciosa faz uma proposta para Luna. Bebel marca um encontro com Nero. Soraya muda o visual de Jefinho. Merreca pensa em Soraya. Olívia ouve a conversa de Nero e Bebel. Luna se surpreende quando Lampião avisa sobre o buquê que Rejane recebeu. Cecília encontra uma antiga foto de jornal falando de Cata Ouro. Luna se surpreende ao ver uma pessoa em sua casa.

TERRA E PAIXÃO

Antônio se encontra com Agatha. Angelina e Graça levam Danielzinho para o hospital. Gladys se emociona com o depoimento de Andrade. Vinícius apressa Aline para assinar o contrato da sociedade. Ramiro avisa a Sidney que a polícia está atrás do capanga. Sidney é preso. Andrade se comove com a ajuda que Gladys tem lhe dado. Lucinda pede a Marino que não vá embora de Nova Primavera. Nice pede a Anely que chame uma ambulância para Tadeu, que passou mal. Aline assina o contrato de sociedade com Vinícius.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Daniel convida Bassânio para tocar no restaurante. No Monter Mercado, Vitor fala para Pórcia que Bassânio a feriu. Hélio dá a oportunidade de Enzo realizar o treino no CEC. Na Monter Holding, Enzo comenta com Leandro que apresentou um método a Hélio para organizar o CEC e que existem pontos que Hélio precisa mudar com urgência. Fred escuta tudo atrás da porta. Fred repassa a Glaucia que Hélio não está administrando bem o negócio. Karen assegura a Vera que não está deixando Julieta se aproximar de Romeu. Bernardo quer saber o motivo de Vera pedir para Karen vigiar o filho. Romeu espia o diálogo dos pais. Bernardo sinaliza que Vera não confia em Romeu. Lívia decide abandonar o time do Lado Vila e notifica os amigos, ela afirma que está cansada da sua turma. Alex, Nando e Rosalina aparecem para reforçar que Lívia agora faz parte do Lado Torre.

Uma moça alterada surge em Castanheiras e persegue Ian, que corre até o Armazém pedindo ajuda para Amanda. No vestiário, Lívia argumenta para Julieta que não se sentia confortável com Sofia e decidiu sair do time. Julieta se decepciona com traição de Lívia, ainda mais perto do campeonato. Lívia rebate afirmando que Julieta só se preocupa com o campeonato e que ela só estava na equipe por dó dos amigos. As crianças do Lado Torre decidem colocar Nando no banco de reserva, já que agora eles têm uma pessoa a mais no time. Hélio oferece um aluno para compor o time do Lado Vila, o Nino. Julieta, Téo, Patrick e Sofia acham o garoto estranho, mas aceitam por falta de opção. Mariana marca outro encontro com um novo rapaz do aplicativo. O homem vai até o Armazém buscar Mariana, e Daniel fica com ciúme.

