Resumo das novelas

Lara se prepara para encontrar suas amigas de juventude, que não vê há 25 anos. Yeda questiona Lara sobre Natália, Bruno e Taís. Átila se encontra com Taís, que acredita que o nome dele é Herbert. Giovanni pressiona Helena sobre possíveis testes em animais feitos pela marca da mãe. Helena proíbe Jonas de ir ao encontro promovido por Lara, por conta de Adriana.

Carol recebe um prêmio por seu trabalho. Lara conta a Cris que Bruno morreu. Natália comenta com Pedro seu incômodo com o convite para o reencontro com Lara e as amigas. Natália afirma a Pedro que Bruno foi assassinado e descobrirá por quem. Taís conta a Lara que Mário se tornou detetive particular. Ísis acusa Giovanni de prejudicar animais. Lara apresenta Átila como seu marido, e Taís se choca ao reconhecer Herbert.

O mensageiro do hotel coloca a escuta no quarto de Miguel. Preciosa ouve a conversa de Miguel e Luna, mas Bebel quebra o dispositivo. Soraya desconfia da visita de Cecília. Jefinho liga para Luna e Miguel se incomoda. Nero questiona Olívia sobre a visita de Preciosa. Miguel e Luna confabulam contra a família Montebello. Olívia flagra Luna no quarto de Miguel. Preciosa exige saber a ligação que César tem com Nero. Pascoal tenta se insinuar para Cecília. Merreca é transferido para um presídio. Olívia ameaça Miguel para que ele se afaste de Luna. Soraya se oferece para ajudar com a carreira de Jefinho. Alícia decide ir ao show de Rejane. Rejane recebe flores com uma pequena navalha e se apavora. Gláucia invade o Beco do Gambá. Preciosa acelera seu carro ao ver Luna atravessar a rua.

Jussara deixa claro para Aline que não acredita em Vinícius. Yandara não cede à insistência de Franco para não terminarem o namoro. Ramiro conta a Antônio que Irene atirou o carro em direção a Agatha com a intenção de atentar contra sua vida. Antônio ameaça denunciar Irene à polícia. Andrade diz a Silvério que Serjão continua implicando com ele. Mara demite Andrade. Irene tenta convencer Antônio de que Agatha quer destruí-lo. Petra decide ir até o Pajé para tentar a cura. Caio identifica Sidney nas imagens de vídeo do hospital. Irene garante a Vinícius que irá tirar tudo de Aline.

Téo e Patrick conversam sobre preferência no time. Téo escolhe Sofia pela habilidade com a bola, e Patrick opta por Lívia pela amizade. Ricardo se apresenta para Mariana, ele é um publicitário que trabalha como modelo nas horas vagas, mas Mariana fica entediada no encontro, já que o pretendente só fala dele mesmo. Dimitri, Ellen, Ian e Nath contam para Amanda que a cesta básica que eles doaram foi destinada à gangue Pedalzera.

No hall do apartamento, o clima esquenta entre Telma e Mauro, e a fisioterapeuta dá um beijo no judoca. Telma fica com vergonha e entra em casa imediatamente. No jantar, Dimitri fala para a família que fez uma boa ação, mas Glaucia e Fred não ficam interessados. No quarto, Nando e Dimitri comentam que os pais não dão atenção a eles. Vitor leva Pórcia à sorveteria, e Bassânio, sem ser visto, observa o encontro dos dois.

Na noite do pijama na casa de Julieta, Lívia fica esgotada por Julieta dar mais atenção a Sofia e vai embora sem avisar. Lívia volta para sua residência e Karen diz que a irmã deveria abandonar os amigos do Lado Vila e se juntar à turma do Lado Torre. Daniel e Bassânio ficam desanimados porque as respectivas amadas estão em um encontro romântico. No Boulevard Verona, Telma se esconde de Mauro, ainda com vergonha do beijo. Amanda, Daniel e Mariana decidem fazer shows ao vivo para concorrer com o karaokê do Monter Mercado.

