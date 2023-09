Resumo das novelas

SÁBADO, 23

GLOBO

AMOR PERFEITO

A emissora não divulgou a reprise do último capítulo.

FUZUÊ

Lampião e Bartô se preocupam com a atitude de Luna. Pascoal se intimida com Cecília. Olívia é hostil com Conceição. Bebel pensa em trabalhar com Emília. Preciosa questiona a mãe sobre a foto de César e Nero. Miguel flagra Rejane com seu pai. Francisco se encanta com Soraya. Caíto tem um mau pressentimento com o show do Beco e comenta com Bartô. Preciosa se recusa a ir ao show no Beco do Gambá. O mensageiro do hotel vê Luna entrar no quarto de Miguel e avisa Olívia. Luna conversa com Miguel sobre sua ida à delegacia. Cláudio incentiva Alícia a ir ao show de Rejane. Jefinho recebe um telefonema da TV Globo. Cecília procura Luna. Fiel entrega ao mensageiro um dispositivo de escuta para colocar no quarto de Miguel. Miguel e Luna pensam num plano contra os inimigos da Fuzuê. Maria Navalha decide voltar para casa.

TERRA E PAIXÃO

Caio deixa claro para Vinícius que lerá a proposta da sociedade antes de Aline assinar. Marino diz a Graça que pensa em deixar Nova Primavera. Hélio aconselha Luigi a cuidar melhor de Petra. Vinícius avisa a Irene que Aline aceitou a sociedade. Antônio revela a Agatha que a ama e que não pode deixá-la ir embora da cidade. Jonatas demonstra a Aline que desconfia de Vinícius. Franco avisa a Yandara que Jurecê fez bem em tirá-la da casa de Antônio. Yandara comunica a Franco que resolveu se casar com Rudá. Luigi avisa a Anely que eles não podem mais se ver. Irene flagra Agatha saindo do carro de Antônio. Ramiro salva Agatha de ser atropelada por Irene.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

