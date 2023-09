Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 22

GLOBO

AMOR PERFEITO

A emissora não divulgou o último capítulo.

FUZUÊ

Pascoal se ofende com Luna e Cecília se surpreende. Cláudio acredita que os antigos donos da Fuzuê protegiam o tesouro. Gláucia garante que o Beco do Gambá não reabrirá. Luna conta para Barreto sobre o tesouro e Pascoal a ironiza. Bebel brinca com Bernardo. Luna se recusa a falar com Cecília. Barreto coloca Merreca para confrontar Pascoal. Francisco se incomoda com a proximidade de Rui e Soraya. Rejane aparece na Fuzuê e Alícia se enfurece. Nero fala de Jaci para Cláudio e Miguel. Luna conta para Miguel sobre Pascoal. Pascoal denuncia Merreca, que fica furioso. Preciosa afirma que se vingará de Luna. Pascoal se surpreende com Cecília. Luna rasga uma notificação que proíbe a reabertura do Beco do Gambá.

TERRA E PAIXÃO

Angelina diz a Caio que Petra estava instável e acabou atirando sem querer no pé de Hélio. Marino diz a Lucinda que ele não merece o amor da gerente da cooperativa, por conta dos erros que cometeu. Ademir pede a Agatha para cuidar de Rosa enquanto ele vai atrás da Flor. Hélio sustenta a história de Antônio e conta a Marino que o tiro foi um acidente, e que a arma disparou sem querer, por ele mesmo. Petra pede desculpas a Hélio. Aline aceita ser sócia de Vinícius.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Vitor promove uma ação no Monter Mercado: quem atingir 100% na pontuação do karaokê ganha um voucher do estabelecimento. Mauro e Telma estreiam no karaokê e cantam desafinados. No aplicativo de relacionamento, Mariana marca encontro com um rapaz. Chilique, Fê Dengosa e Muke refletem sobre o conselho de Dimitri em parar de arrumar confusão e brincar tranquilamente, mas Trapaça fica furiosa. Leandro deseja jogar uma partida de xadrez com Enzo, mas o funcionário nega pelo compromisso na segunda jornada de trabalho no CEC. Todos os membros do Lado Torre aceitam trazer Lívia para a equipe e desestabilizar o Lado Vila.

Hélio recebe um telefonema de cobrança financeira, e Clara fica preocupada com a situação alarmante. Fausto, Romeu e Alex também dominam o palco do karaokê. Glaucia se apresenta com Nando e dá um show. Envergonhada, Karen canta para todos e impressiona com seu talento secreto. Fausto e Vitor conseguem sabotar o encontro de Pórcia e Bassânio. Dimitri, Ellen, Ian e Nath compram cesta básica para o Pedalzera e enviam a caixa ao esconderijo. Julieta chama Lívia e Sofia para sua casa, e as convidadas ficam incomodadas com a presença uma da outra. Na praça, Mariana se encontra com o rapaz do aplicativo de namoro.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também