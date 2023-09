Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 20

GLOBO

AMOR PERFEITO

A emissora não divulgou o capítulo.

FUZUÊ

Luna e Cláudio tentam decifrar a imagem que encontram desenhada na parede. Pascoal ameaça Cata Ouro. Heitor se intimida com a fúria de Preciosa. Cláudio fala para Luna não desistir de Miguel. Rui revela a Olívia que sabe sobre a falsificação do exame de DNA. Preciosa pensa em acabar com Luna. Heitor tenta falar com Pascoal. Cata Ouro leva Luna e Jefinho ao local onde teve embate com Pascoal, que se esconde. Rejane se preocupa com a dublagem de Kirida. Olívia pressiona Miguel a ficar com ela. Miguel garante a Nero que punirá as pessoas que estão atacando a Fuzuê. Jefinho se coloca na frente de Luna, e recebe um tiro em seu lugar quando ela é atacada.

TERRA E PAIXÃO

Aline promete a Caio que pensará sobre a sociedade com Vinícius. Agatha promete a Jonatas que devolverá o dinheiro que Gentil lhe deu. Jonatas perdoa Agatha. Jonatas conta a Caio e Agatha que Dalva morreu. Irene não gosta de ver Hélio com Petra. Irene disfarça quando Luigi pergunta sobre a tragédia que Petra teria cometido no passado. Agatha estranha ao ver Petra e Hélio juntos. Agatha convence Aline a aceitar a sociedade com Vinícius. Franco apresenta Yandara ao seu pai. Jurecê prevê que Yandara corre perigo.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Daniel localiza o perfil de Marina no aplicativo de relacionamento e fica feliz por ela não estar mais envolvida com o Mauro. A sós, Telma janta com Mauro na casa dele; os filhos, que estão na casa de Telma, questionam-se sobre o relacionamento dos pais. Apaixonado, Alex entrega a pulseira para Lívia e acrescenta um pingente de coração. Sem a filha saber, Fausto marca uma reunião com os pretendes de Pórcia e entrevista todos eles.

Enzo acreditava que poderia dar treino no CEC, mas Hélio afirma que Enzo só vai cuidar da parte administrativa. Em quadra, os integrantes do Lado Torre ficam impressionados com a habilidade de Sofia. Clara aconselha Dimitri, Ellen, Ian e Nath a ajudarem a gangue Pedalzera. Após ver Fausto entrevistando os pretendes de Pórcia, Vitor tenta convencer Fausto que ele é uma boa pessoa para a filha do zelador.

O meio período de Enzo produz acúmulo de trabalho na Monter Holding, e Leandro desabafa com Fred que está incomodado com Enzo prestando serviço a Hélio. Patrick afasta Julieta de Romeu. Vitor diz para Fausto que tem a influência da família Campos e Monteiro e que isso é bom para o zelador. Fausto deixa Vitor sair com Pórcia se o rapaz conseguir tirar Bassânio da vida da moça.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também