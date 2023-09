Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 19

GLOBO

AMOR PERFEITO

Sônia explica sua história para Orlando e Marê, que afirma não saber se poderá perdoar a moça. Cândida se culpa pelo mau comportamento de Gaspar. Sílvio se muda de casa. Tânia diz a Justino que deseja se formar antes de casar com ele. Júlio e Aparecida confortam Sônia. Marê deduz que Marcelino pode ser Ângelo, e decide procurar Rosa. Sônia entrega sua carta de demissão a Marê. Ao descobrir que Ademar abandonou seu filho com Sônia, Ione rompe seu casamento. Leonel humilha Gilda. Marê e Orlando concluem que Ângelo é Marcelino. Marê e Orlando contam a Marcelino que são seus pais. Leonel se emociona ao saber que Marcelino é seu neto, e pede perdão a Orlando e Marê.

FUZUÊ

Preciosa reclama da presença de Luna e leva Miguel até Olívia. Cláudio tenta convencer Luna a revelar o esconderijo de Cata Ouro. Jefinho convida Michel Teló para ir ao Beco do Gambá. Olívia desiste de contar a verdade para Miguel. Luna e Miguel se encontram. Preciosa garante a Olívia que falsificará o exame de DNA. Luna conduz Cláudio ao esconderijo de Cata Ouro. Nero manda iniciarem o concurso para a Rainha da Fuzuê. Pascoal alerta Heitor sobre Cecília. O assessor do deputado encontra Cata Ouro. Preciosa agradece Fiel pela falsificação do exame de Olívia e Miguel. Luna se surpreende ao chegar ao esconderijo de Cata Ouro.

TERRA E PAIXÃO

Vinícius avisa a Irene que Aline não aceitou a proposta. Gladys dá conselhos a Andrade. Tadeu conta a Enzo sobre a noite que teve com Anely, sem saber que era com Nice. Miguel incentiva Aline a fechar sociedade com Vinícius. Dalva foge do Hospital. Antônio convida Franco para jantar em sua casa. Anely conta a Luigi sobre o acordo que fez com Nice. Lucinda flagra Marino visitando o bebê de Graça e estranha. Rodrigo comunica a Caio e a Aline que não encontrou nenhuma restrição ao nome ou ao CPF de Vinícius. Caio aconselha Aline a aceitar a sociedade com Vinícius.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Vitor diz a Vera que deseja tomar conta da parte do café do Monter Mercado. Mostrando serviço, Vitor deseja que Gláucia prove os novos cafés. Gláucia expressa pouca importância. Enzo inicia o trabalho duplo na Monter Holding e no CEC. Lívia esbarra em Sofia e derruba a caixa de miçanga e acessórios da novata, o que gera uma má impressão. No Monter Mercado, Vera anuncia às crianças do Lado Torre que vai patrociná-las no campeonato. Julieta conhece Sofia e pede para ela visitar o CEC e se apresentar ao pessoal do bairro. Na academia, Mauro convida Mariana para sair, e ela dispensa o judoca. No último momento da inscrição no CEC, Sofia resolve integrar a equipe do Lado Vila. Julieta, Téo e Patrick explicam para Sofia a rivalidade com o Lado Torre. Lívia não gosta da ideia de Sofia completar o time. No elevador do condomínio, Mauro diz que é apenas amigo de Mariana e chama Telma para sair.

Mariana baixa o aplicativo de relacionamento. Téo comenta com Patrick que Sofia é incrível e bonita. Na casa de Julieta, Lívia assume para a amiga que não gostou de Sofia e que a novata se aproximou rápido demais. Pórcia descobre que Fausto criou um perfil para ela em um aplicativo de relacionamento sem sua permissão e fica furiosa. No quarto de Romeu, Karen encontra a foto antiga dele com Julieta. Romeu entra no cômodo e fica bravo por Karen mexer nas coisas dele. Romeu admite para Karen que voltou a falar com Julieta, e Karen reforça que a convivência com Julieta pode arruinar a equipe do Lado Torre. Vera pede para Karen ficar de olho em Romeu e não deixar o filho se aproximar de Julieta.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

