Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 18

GLOBO

AMOR PERFEITO

O juiz convoca Leonel a depor, e o empresário acusa Gilda de ter atentado contra ele. Gilda é presa, e todos se espantam com as revelações de Leonel. Marê comemora sua liberdade com Orlando e Marcelino. Gaspar decide deixar a cidade, e Cândida confronta Anselmo sobre a cumplicidade com os crimes do filho. Wanda pede que Sílvio saia de sua casa, e Laura apoia a mãe. Marcelino pede que Orlando e Marê se casem para que possam adotá-lo. Justino surpreende a família com sua nova vida. Leonel retorna para a mansão. Com a ajuda de Júlio, Sônia revela a Marê e Orlando que seu filho pode estar vivo.

FUZUÊ

Luna estranha a visita de Bebel. Olívia não deixa Preciosa ligar para Miguel. Otávio Augusto avisa a Nero da presença da polícia na Fuzuê. Cláudio vê Fiel com uma maleta e decide segui-lo. Heitor tenta conter o nervosismo diante de Barreto. Michel Teló entra no carro de Jefinho. Preciosa manda Rui informar a Miguel sobre o acidente de Olívia. Rui ouve Olívia contar para Preciosa que Miguel sobre o pai de seu filho. Fernanda está prestes a dar à luz e Luna a leva para o hospital. Domingos alerta Lampião de que Gláucia quer impedir a reabertura do Beco de Gambá. Nero procura Heitor. Miguel chega ao hospital para saber de Olívia e estranha ao ver Luna.

TERRA E PAIXÃO

Marino ameaça dar voz de prisão a Antônio. Jonatas agradece Agatha por ter salvado sua vida. Marino promete a Antônio que encontrará a pessoa responsável pela morte de Daniel. Hélio revela a Petra que está gostando dela. Anely troca de lugar com Nice na noite de amor com Tadeu, sem que o marido de Gladys perceba. Serjão discute com Andrade. Aline confronta Vinícius sobre a proposta de sociedade na exploração de suas terras.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Ao chegar em casa, Romeu abre o envelope e visualiza a foto dele e de Julieta registrada quando eles eram bebês. Vitor comenta com Pórcia que Vera aceitou o projeto para adaptar o café do Monter Mercado e aponta que o Armazém poderia ter sucesso com esse mesmo projeto. No Mundo da Imaginação, Dimitri, Ellen, Ian e Nath conhecem a história do João e o Pé de Feijão e embarcam na aventura para ajudar João a recuperar os ouros roubados pelo gigante.

Escondidos, Julieta e Romeu conversam sobre a suposta inocência de Mariana no crime, e Karen flagra os dois juntos. Hélio declara que as inscrições para o campeonato vão se encerrar, e o Lado Vila pede mais tempo ao treinador, já que a equipe não está completa, mas Hélio nega. Incomodada, Telma pergunta a Mariana se ela está apaixonada por Mauro, mas a mãe de Julieta diz que Mauro é apenas um amigo. Telma chama Mariana de sonsa e declara que a dona do Armazém atrapalhou o relacionamento dela com Daniel e, agora, com o Mauro.

Téo encontra a menina talentosa do futebol, Sofia. Ela explica que é nova no bairro e que mora no Lado Vila. Téo convida Sofia para entrar no CEC. Romeu pede explicação para Vera sobre o convívio dele com Mariana no passado. Vera percebe que Romeu voltou a falar com Julieta. Alex encontra pulseira que Lívia derrubou no chão e fica contente, pensando em uma oportunidade de alegrá-la.

