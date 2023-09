Resumo das novelas

SÁBADO, 16

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gaspar é o primeiro a depor contra Marê. Leonel se revolta com o depoimento de Gilda. Marê fica tensa com o depoimento de Albuquerque. Gilda induz Silvio a protestar contra os questionamentos que Júlio faz para Benedita. Todos os presentes se surpreendem com o depoimento de Madame Chantily. Silvio e Júlio trocam ofensas e são repreendidos pelo Juiz. Leonel tem flashes de memórias durante o julgamento. Silvio tenta desmoralizar Catarina. Gilda passa mal, e Silvio é afastado do julgamento, após o depoimento de Laura. Júlio interroga Beto Pandeiro. Frei Severo se preocupa com o estado de Leonel. Norberto Carreira é chamado para depor. Leonel se lembra do crime e acusa Gilda de ter atirado contra ele.

FUZUÊ

Luna questiona Rejane sobre o acidente de sua mãe em Paraty. Barreto diz a Merreca que precisa de uma prova para acreditar em suas declarações. Preciosa conta seu plano para Heitor. Pascoal se insinua para Cecília. Olívia se declara para Miguel. Rejane revela à Luna o que aconteceu com Maria Navalha em Paraty. Claudio questiona Alícia sobre o antigo dono da Fuzuê. Nero lamenta para Conceição sobre a situação entre Luna e Miguel. Domingos ouve Jefinho cantando sua música e se emociona. Olívia tenta seduzir Miguel. Gláucia confronta Domingos. Cecília se aconselha com Luna sobre Preciosa. Olívia sofre um acidente. Nero se irrita com as fake news que vê sobre ele na internet. Heitor manda Fiel plantar uma maleta com dinheiro na Fuzuê. Barreto chega à casa de Heitor. Policiais entram na Fuzuê. Bebel procura Luna.

TERRA E PAIXÃO

Sidney ameaça Dalva. Antônio diz a Agatha que não sabe mais se acredita na ex-mulher. Dalva acusa Jonatas de ter mandado Ernesto sabotar os freios do carro em que Daniel morreu. Andrade conta a Mara sobre a atitude do motorista. Irene solicita um empréstimo para Franco e pede discrição ao gerente do banco. Tadeu pede um vestido de festa emprestado a Yandara da boutique de Graça e pede segredo à vendedora. Aline deixa Caio furioso ao defender Jonatas. Anely sai com Tadeu e Luigi segue os dois. Aline convence Caio de que Jonatas é inocente. Antônio ameaça Jonatas, e Agatha defende o filho.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

